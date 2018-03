Vecinos de Tinaquillo reclaman por sus bombonas en empresa Sambo Gas

Iris Marcelli García

Tinaquillo.- La crisis que se vive en el país cada vez se agudiza, mientras unos sufren por no tener qué comer, otros hacen largas colas para comprar el gas doméstico, así lo contaron quienes desde el mes de enero tienen la bombona en la empresa Sambo Gas.

A las 8:00 de la mañana se concentró un grupo de personas en la respectiva distribuidora con el propósito de obtener una respuesta positiva, pero comentaron que los dueños manifestaron que las bombonas se las llevó la Guardia Nacional junto con representantes del CLAP.

Preocupado por el escenario, Pablo Rojas, comentó: “tenemos más de dos meses a la espera de que nos entreguen el gas y cada vez que venimos nos dicen que no las han recargado, hoy manifestamos aquí afuera porque no nos ceden ni el cilindro, ni el llenado y mucho menos la plata”.

Miguel Ochoa, dueño de la distribuidora, aclaró a las personas que allí se concentraron que las bombonas se las llevó el CLAP para llenarlas y aún no las ha llevado, además que la Guardia Nacional no tiene nada que ver en el asunto. “el CLAP nos dejó sin clientes prácticamente, pero yo voy a entregar las 400 bombonas que me dejaron aquí”.

Quienes allí se encontraban dijeron que los tienen engañados: “nosotros no sabemos dónde están nuestras bombonas, por eso le pedimos que nos respondan, ellos dicen que las bombonas se las llevó la Alcaldía, pero nosotros queremos que el señor consiga las bombonas y nos las entregue ya sean llenas o vacías”, dijo Ranny Rivero.

Con lágrimas en los ojos y desesperada porque no tiene gas en su casa, la señora Ana Ledesma, dijo que vive en Caja de Agua y nunca le han vendido una bombona de Sambo Gas: “por eso no entiendo qué CLAP fue el que recogió estas bombonas, las personas que hacemos vida en la zona donde yo vivo hemos comprado Sambo Gas, es aquí donde los Ochoa, el señor dice que se va a responsabilizar y yo espero que así sea porque yo no tengo para comprar una bombona que hoy en día vale 2 millones de bolívares”.

Finalmente, afectados pidieron a los responsables que den la cara y digan la verdad porque hay muchas versiones, por lo contrario, el día viernes estarán de nuevo ahí reunidos a la espera de sus bombonas.