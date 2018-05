Vecinos de Vegas de Tamanaco trancaron la vía para exigir agua

Iris Marcelli García

Tinaquillo, mayo 4.- Desde muy temprano, desde aproximadamente a las 6:00 de la mañana, residentes del sector Vegas de Tamanaco se concentraron en la vía principal a ver de exigir comida y agua.

El problema del agua en el municipio es constante y más aún en la respectiva comunidad, quienes hacen vida en la zona aseguraron que están cansados del problema pues ya son más de tres meses que tienen sin el vital líquido.

Cansados de este mal tomaron la iniciativa de salir a la calle y trancar la vía que conduce hacia la comunidad de Vallecito, a fin de pedir de forma pacífica que les solvente la situación que tanta angustia le produce a todas y cada una de las familias que allí hacen vida.

Quienes padecen de este mal, refirieron que no es posible cómo pasa el tiempo y nadie tiene la iniciativa de resolver la falta de agua en el pueblo, ante este escenario no lo soporta nadie, “aquí hay niños, adultos mayores, personas con discapacidad que necesitan estar en espacios limpios, señores ahorita no estamos para enfermarnos y el no tener agua genera contaminación”.

Aparte de la falta de agua, comentaron que es inexplicable el incremento cada mes de la bolsa de comida, dijeron que no comprenden por qué el alto costo de los alimentos, que deben estar subsidiados por el gobierno. Por eso tienen que hacer maromas para poder conseguir el dinero en virtud de que el sueldo mínimo no les alcanza para tanto.

En vista de la situación, quienes allí se concentraron solicitaban la presencia del Alcalde Luís Yoyotte Rojas, primera autoridad municipal y quien según las personas de quienes allí protestaban pacíficamente es quien tiene las herramientas para solventar y ayudarlos por lo menos con camiones cisternas. Dijeron que en caso de no lograr respuestas satisfactorias continuarán la manifestación de calle.