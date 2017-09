Vecinos denuncian atropellos de funcionarios de Hábitat y Vivienda

Alexander Olvera

San Carlos.- Alrededor de 20 familias quienes tomaron las viviendas del urbanismo “Chávez Vive”, denunciaron presuntos atropellos por parte de funcionarios del ministerio de Hábitat y Vivienda. Denunciaron que estos funcionarios los amenazaron con llevarlos a los tribunales de no abandonar las casas abandonas que ocuparon en la avenida Universidad de San Carlos.

César Piña, quien es uno de los afectados dijo, que acudieron a la Defensoría del Pueblo para que mediara ante las autoridades de vivienda. Indicó que en el organismo les informaron que Francisco Berríos y Ruth Soto, les dijeron al abogado, “doctor allá manda usted y nosotros aquí”. Expresó que desde el ministerio de Hábitat y Vivienda realizaron una asamblea sin avisar ni convocar a los afectados.

Piña agregó que tiene conocimiento que se introdujo un documento ante la Fiscalía del Ministerio Público, en el cual se pide que los desalojen. “Quieren meter presos a los adultos y desalojarnos. Los pocos corotos que tenemos los van a enviar a un depósito. Nosotros nos preguntamos si Francisco Berríos y Ruth Soto, merecen estar en una institución pública cuando atacan al pueblo, además que dicen ser revolucionarios”.

El afectado indicó que estos funcionarios lo que hacen es amedrentarlos y llega con la policía a las casas. Comentó que se vieron en la necesidad de invadir ese lugar porque los ranchos donde vivían están inhabitables. “Queremos que la gobernadora investigue a estas dos personas, quienes pretenden pasar por encima de su autoridad. Nosotros somos seres humanos y somos pueblo. No somos guarimberos, para que ese señor nos desaloje como unos delincuentes”, sostuvo.

Aseguró que han agotados los recursos en las diferentes instituciones y nadie les da respuesta. Mencionó que de no tener respuesta en el estado se dirigirán a Caracas, para ver si son tomados en cuenta. “Ellos no tienen problemas, viven en quintas y nosotros no tenemos casas dignas”.