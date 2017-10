Vecinos denuncian que les quitan las bolsas de comida por no votar en elecciones

San Carlos.- Habitantes de diferentes comunidades del municipio Ricaurte se acercaron a este medio para denunciar que funcionarios de la alcaldía de esa jurisdicción y jefes de Claps les niegan la venta de las bolsas de comida y no saben el paradero de este beneficio que les pertenece. Aseguran que han recibido amenazas de quitárselas “por no votar en la Constituyente y por el gobierno en las elecciones regionales”.

Jairo Alexis Tovar, habitante del sector La Chepera expresó que la jefa del Clap en la zona, María Moreno le quitó la bolsa sin ninguna justificación y le dice que debe dirigirse hasta la alcaldía, mientras que allí desconocen la situación y argumentan que “ellos no quitan bolsa”.

“No sabemos qué día llega, ni mucho menos porque nos suspenden la bolsa, queremos saber a dónde va parar”, señaló. Agregó que ha recibido amenazas; “la señora Moreno me dijo que tenía que pasarme a votar por el gobierno en las elecciones y de no ser así me quitaría el beneficio, yo me opuse porque tengo decisión propia para elegir”, alegó.

Explicó que luego de los sufragios se acercó a comprar la bolsa de comida y no quiso entregarla, la respuesta que recibió fue “para vender hay que ser chavista”. Recalcó que este caso sucede desde la Constituyente con otros vecinos que lo eliminan porque según son adecos y dejan a las familias sin el derecho a la alimentación establecido en la Constitución.

Por su parte, Lisbeth Andrade, residente de Caño Hondo denunció que desde hace tres meses “le niegan o roban el derecho de recibir la bolsa de comida”. Destacó que en su visita a la alcaldía solicitó respuesta y fue agredida verbalmente por un funcionario que le aseguró que “no le da la gana de entregársela” y no lo va hacer porque no votó en la Constituyente.

Los afectados hacen un llamado a la gobernadora Margaud Godoy abocarse a estos casos, ya que son varias personas que requieren nutrirse y no es justo que lleven más de tres meses sin percibir este beneficio. Recuerdan que todos los ciudadanos tienen derecho a la alimentación, educación, salud y vivienda sin ningún tipo de distinción política, sexo, religión o raza.