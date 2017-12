Venezuela muere de hambre mientras el régimen juega a que es demócrata

PRENSA VOLUNTAD POPULAR

San Carlos.- El partido Voluntad Popular en Cojedes, dio su perspectiva sobre el recién realizado proceso electoral municipal, donde según las apreciaciones desde el seno naranja, es una artimaña más del régimen para afianzar su verdadero carácter autoritario y antidemocrático con la manipulación de los electores y la utilización del aparato gubernamental en proselitismos políticos de forma descarada, en medio del rechazo de la mayoría de los venezolanos hacia un proceso viciado.

El responsable regional de activismo de la tolda naranja Cheo Lozada expresó: “es vergonzoso ver cómo el régimen y sus esbirros, una vez más manipulan, engañan y acomodan una comedia para hacerla pasar como proceso electoral, cuando la verdad es que hicieron un show balurdo, que dista años luz de ser unas elecciones competitivas donde el pueblo pueda expresarse sin ningún tipo de presión o manipulación”.

-Para mejor prueba están los resultados ya que los cojedeños acataron nuestro llamado de no asistir a votar y avalar las intenciones del régimen de legitimar un gobierno de corte dictatorial que tiene al país en una crisis humanitaria, económica y social que ya reconocen hasta en el fin del mundo y si hay dudas de nuestras apreciaciones, que expliquen porque solo voto menos del 40 % en municipios como San Carlos que es la capital geopolítica del estado y que tuvieron que recurrir al maquillaje estadístico para justificarse ante la gran realidad, que no es otra si no el fracaso de un nuevo plan para intentar lavarse la cara, hay un 87 % de venezolanos que no creyeron en esa nueva pantomima, ahí están las cifras. Sencillamente tienen que decir la verdad, apunó el dirigente de VP.

Lozada también explicó que la baja participación, no puede ser retocada como una supuesta abstención, si no que se debe entender en el contexto de la falta de credibilidad que tiene el Consejo Nacional Electoral, organismo que se ha denunciado por ser un brazo político ejecutor de los planes de eternizarse de quienes junto a Maduro han llevado a Venezuela a la banca rota y pretenden ahora jugar a la democracia con eventos como ese.