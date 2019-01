Venezuela perdió su invicto ante Brasil 2-1

La Vinotinto Sub 20, en su segunda presentación en el sudamericano de la categoría en Chile, no pudo superar a un complicado combinado brasileño quién se llevó la victoria 2-1. El tanto por los criollos fue cortesía de la prestigiosa zurda de Samuel Sosa de tiro libre (sobre el descuento) que no alcanzó para que los llaneros rescataran un punto en el estadio “El Teniente” de Rancagua.

La carandinha, en dos compromisos disputados en la competición, llegó a su cuarta unidad igualándose en la segunda casilla con Colombia (4 puntos) quienes en la primera jornada del día (lunes 21/01) superaron por la mínima diferencia (1-0) a Bolivia.

Los auriverdes rompieron el invicto del seleccionado llanero en tres encuentros disputados en el certamen. Rodrygo se encargó de desplomar la valla protegida por el cancerbero, Carlos Olses, por partida doble en la fracción 40’ y 80’.

Primera mitad: Superioridad de juego de la verdeamarela

El compromiso entre brasileños y venezolanos se tornó con ansiedad. El conjunto brasileño propuso más en los primeros 45 minutos de juego. Sin embargo, los once guerreros llaneros intentaron no quedarse con un gran juego ofensivo de Cristian Casseres y el del lateral derecho, Pablo Bonilla, este último tuvo la acción más clara para los nacionales (al 38’) con una jugada individual en la que se sacó a dos zagueros rivales mandando un bombazo cruzado que terminó tapando el guardameta, Phelipe.

Restando cinco minutos para concluir el primer tiempo, cuando jugaba mejor La Vinotinto, apareció el ‘as’ brasileño Rodrygo, luego de una gran habilitación del volante Marcos Bahía, en el que el futuro fichaje del Real Madrid mandara un potente riflazo para abrir el marcador. Con la victoria parcial de Brasil, la primera mitad se marchó al descanso.

El complemento fue de mucha intensidad y movilidad, las variantes de Rafael Dudamel comenzaban a replegarse en el juego, con el ingreso de Miguel Navarro (por Riki Mangana) para refrescar la banda izquierda. Posteriormente entró Brayan Palmezano (por Cristian Casseres) para darle más desequilibrio y velocidad a los costados.

La Vinotinto tuvo diversas oportunidades en su mejoría de juego pero no pudo aprovecharlas, una de ella por medio de una combinación entre Bonilla, Palmezano y Sosa en el que este último no pudo definir con la salida anticipada del guardameta adversario, Phelipe. Ya para las fracciones finales, el volante Igor cedió un pase certero a Rodrygo este recortó a la zaga venezolana para mandar un cruzado derechazo aumentando la ventaja definitiva de la verdeamarela.

Posteriormente, sobre el descuento, el volante de Talleres de Córdoba, Samuel Sosa, descontó la pizarra anotando su segundo tanto del torneo (ambos por vía del tiro libre) para dejar un leve posibilidad de igualdad que al final no se hizo efectiva en los cincos minutos de reposición.

Con los tres pitazos finales, Brasil consiguió su primer triunfo del Sudamericano Sub-20 para consolidarse como el único invicto del Grupo A al sumar su cuarta unidad y posicionarse en el segundo lugar, igualado con Colombia con cuatro tantos, escoltando al líder (Venezuela) con seis putos, que disputará su último encuentro de la primera ronda ante Bolivia optando por el pase al hexagonal final.