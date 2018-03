Venezuela se ha vuelto invivible gracias a las políticas del Ejecutivo nacional

Alexander Olvera

San Carlos.- A juicio de, Jesús Beltrán Rendo, dirigente político regional, gracias al gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela se cae a pedazos. Dijo que cada día crecen los venezolanos que cruzan las fronteras en búsqueda de un mejor futuro y de oportunidades que no la encuentran en el país que los vio nacer.

Beltrán expresó que las empresas cierran y se pierden miles de oportunidades, así como empleos. “El transporte público desaparece de forma acelerada, las personas deben caminar grandes distancias, porque no hay transporte o no tienen el efectivo suficiente para cancelar el pasaje, porque no hay en los bancos”.

El también abogado comentó que tampoco hay comida y las personas sufren para poder llevarse la comida a la boca. Mencionó que las medicinas no se consiguen y las que hay son incomparables, por los altos precios. “Venezuela se ha vuelto invivible gracias a las políticas implementadas por el Ejecutivo nacional y toda su cúpula”, sostuvo.

Destacó que se hace urgente un cambio político profundo que haga posible una convivencia solidaria, que permita a los venezolanos salir de esta tragedia sin violencia y guiados por la Constitución y con la mente puesta en Dios. “Necesitamos que el gobierno abra el canal humanitario que permita la entrada de alimentos y medicinas para que el pueblo deje de pasar hambre y cure sus enfermedades”.

Exigió al gobierno seriedad y cumplir lo establecido en la Constitución y las leyes de la República. “Pedimos la libertad de los presos políticos, para entre todos construir una mejor Venezuela en las que haya oportunidades, futuro y seguridad jurídica, económica y comercial. Ya basta, de que el gobierno pisoteé la dignidad de los venezolanos amedrentando a las personas con quitarles, empleos y casas”.