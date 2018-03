Vente Venezuela: Gobierno continúa improvisando y el pueblo sigue empobreciéndose cada día

La plataforma Soy Venezuela y el equipo municipal de Vente Venezuela realizaron una serie de actividades en la calle para denunciar el alto costo de la vida a través de un volanteo entregado en diferentes sectores de San Carlos, así lo informaron miembros del equipo regional de esta organización política.

Los dirigentes resaltaron que este gobierno continúa improvisando en materia económica y diariamente los ciudadanos siguen empobreciéndose debido a la escasez, precios altos de los alimentos y medicinas, la no existencia de dinero en efectivo. Alegó que la situación es un viacrucis existencial nunca antes vivido en Venezuela.

Agregaron que la humillación que pasan los abuelitos cada quincena al pasar largas horas y días bajo el sol inclemente para cobrar “la miseria de pensión” que les cubre solo pagar sus pasajes. Recalcó que en los colegios se quedan sin maestros y las instituciones públicas sin personal porque lo que ganan no les alcanza ni para asistir a sus trabajos.

“Desde Soy Venezuela decimos, ya basta señor Maduro este país no le pertenece, esta gran nación no merece pasar por esta catastrófica tragedia”, recalcó. Por último, hacen un llamado a la sociedad a decir “ya basta, esto no se aguanta”, concluyeron.