Vente Venezuela ratifica compromiso con el rescate de la libertad en el país

Alexander Olvera

San Carlos, junio 25.- (Las Noticias de Cojedes).- Alvaro Aular, miembro de la Alianza Soy Venezuela y coordinador juvenil de Vente Venezuela en el estado Cojedes, participó en el Pleno Nacional Juvenil del partido político Vente Venezuela realizado el pasado viernes 22 de junio en Maracay, estado Aragua.

Aular expresó que el régimen socialista ha causado la destrucción del país que se evidencia en la huida de miles de venezolanos, aulas de clases vacías y personas que comen de la basura.

“Desde Vente Venezuela entendemos la devastación que causa el régimen socialismo a su paso, por lo que hay urgencia de liberar al país. Llamamos a todos los jóvenes a reaccionar y dejar la indiferencia y encauzar la ruta en una solo vía que es la tiranía de Nicolás Maduro y la tiranía del poder”, sostuvo.

Indicó que desde Vente Venezuela están convencidos que la libertad de conquista y es por eso que asumen el compromiso con responsabilidad de no permitir que les sea arrebatada. “Tenemos el compromiso de luchar porque en nuestro país haya libertades plenas, respeto a la propiedad privada, se garantice el estado de derecho y la propiedad privada”.

Destacó que desde esta organización política respaldan a la líder de esta organización, María Corina Machado, quien es perseguida y sus ideas retumban en cada rincón de Venezuela. “No olvidamos nuestros hermanos caídos en la lucha. No somos pocos, no estamos solos y no somos débiles. Vamos a recuperar la libertad”, acotó.