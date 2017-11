Viceministro Flores: Comenzó Plan Nacional de Vacunación en el país

Alexander Olvera

San Carlos.- El viceministro de Salud Integral, Maiqui Flores, en entrevista vía telefónica con Las Noticias de Cojedes, informó que desde el pasado 6 hasta el 20 de noviembre se inició el Plan Nacional de Vacunación con especial énfasis en la protección del sarampión y la difteria en los 23 estados y el Distrito Capital. Dijo que más de 9.084 puestos en todo el país estarán dispuestos para que niños, niñas, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad se inmunicen.

Flores aseguró que en Cojedes no se han registrado casos de difteria, invita a las personas a vacunarse. Expresó que más de 9 millones de dosis se encuentran en los principales centros de salud del país. “Contaremos con centros móviles en las plazas Bolívar y principales Terminales Pasajeros del país”.

El viceministro expresó que los estados priorizados son Anzoátegui, Amazonas, Apure, Aragua; Bolívar, Delta Amacuro, Guárico, Monagas y Sucre. Destacó que en todos los ambulatorios y hospitales contarán con las dosis, por lo que exhortó a los ciudadanos acudir a los más cercanos. Añadió que en los sitios de difícil acceso realizarán abordajes casa por casa.

Mencionó que tienen disponibles la vacuna pentavalente, para niños de 0 a 10 años, que inmuniza contra difteria, tosferina y tétanos se agregan a otros dos componentes que son Haemophilus influenza tipo b y el virus de la Hepatitis B, la trivalente (sarampión, rubeola y parotiditis y el toxoide tetánico diftérico que es para adultos y previene de varias enfermedades.

“Las vacunas son gratuitas, por lo que hago el llamado a las personas a que acudan a su centro de salud más cercano. Es necesario llevar el carnet de vacunación, pero si no lo tienen se facilita en la institución”, mencionó Flores. Añadió que los síntomas de la difteria son fiebre, escalofríos, malestar generalizado, tos ronquera, dificultad para respirar y aumento de la secreción nasal.

Expresó que ante la aparición de estos síntomas se debe acudir al médico y no automedicarse. Admitió que cuentan con los medicamentos para administrar el tratamiento a las personas con esta patología. Argumentó que las personas deben estar pendientes de no ir a aglomeraciones, no besarse y lavarse constantemente las manos.