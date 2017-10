Víctor Jiménez: Gobierno malgasta dinero en fiestas y no paga a docentes estadales

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Víctor Jiménez, presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) capítulo Cojedes, denunció que mientras el Gobierno regional malgasta su dinero en fiestas, “francachelas” y campaña electoral, los docentes ganan salarios de hambre y el Ejecutivo no les paga las deudas. Dijo que las escuelas en su mayoría están en cierre técnico por falta de pupitres, infraestructura deteriorada, sin alimentación y totalmente abandonadas. Destacó que ante situación convocan a una gran asamblea este martes 10 a partir de 9:00 am en la Casa del Maestro, en la calle Sucre.

“Tenemos un gobierno regional indolente encabezado por estas señoras que no le interesa la educación de los cojedeños”, sostuvo Jiménez. Explicó que la encargada de la Gobernación de Cojedes, Margaud Godoy, es indiferente a la situación que viven los maestros en la entidad. Indicó que desde hace dos años debieron hacer la homologación salarial y no se ha realizado.

Mencionó que se les debe alrededor de 114% en los que se incluye aumentos, primas y bonos entre otros pagos. “Los docentes ganamos un salario de hambre que no alcanza para nada y los embates de la inflación pulveriza lo que percibimos. Ahorita se va a cancelar unas deudas que no se sabe qué son, ni por qué concepto”.

Señaló que entre todos los educadores trazarán las líneas de acción ante el problema que presentan. Agregó que más de 5.400 trabajadores están afectados y no se clasifican ni se nivelan a los docentes. “Más de 1.200 docentes esperan clasificación y nivelación, incluso hay docentes que han muerto y no recibieron sus prestaciones sociales. No hay HCM, no nos quieren recibir en ninguna clínica por la deuda que mantienen y el seguro funerario no alcanza para nada”, acotó.

El presidente de la Federación Venezolana de Maestros en Cojedes expresó que los maestros tienen un rol histórico en el estado, por lo que invita a votar este 15 de octubre por, Alberto Galíndez, quien dignificará a los docentes que han sido vejados por un gobierno que no conoce la idiosincrasia de esta tierra.