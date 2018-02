Víctor Salas: Nos sacaron de la lista del Clap por no tener dinero

RUBÉN DARÍO YÉPEZ

San Carlos.- Víctor Salas, habitante de la comunidad, Simón Bolívar, ubicado al norte de la ciudad capital, vía Bocatoma, denunció las irregularidades del sector en el que reside. Indicó que en días pasados voceros del consejo comunal prometieron pollo y huevos que nunca llegaron. Aseguró que fue sacado de la lista de manera arbitraria por no tener cómo pagarlos.

“Prometieron un pollo y unos huevos programados para cada residente de la comunidad. Al momento que hicieron el comentario de que iban a llegar esos productos, no teníamos el dinero para pagarlos, entonces mientras resolvíamos para completar la cantidad, los del consejo comunal, nos sacaron para meter a otras personas por nosotros. Es injusto. Como residentes del lugar tenemos derechos de beneficiarnos de los programas sociales que ofrece el Estado, sin corrupción alguna”, expresó Salas, evidentemente afectado.

El ciudadano refirió que la situación ya está bastante difícil, y forzarla no sería lo ideal. Asimismo, dijo que los productos que llegan por el Clap no pueden estar basados por personas que pongan trabas o corrupción, sino totalmente lo contrario, que sea de fácil acceso para solventar los problemas actuales con la comida.

Por su parte, Salas también indicó que su condición no es la más satisfactoria, pues es adulto de la tercera edad y su esposa es discapacitada, lo que impide la solvencia económica para optar por productos en comercios privados. Del mismo modo, hizo un llamado a estos vecinos de la comunidad Simón Bolívar, para que no cometan este tipo de situaciones irregulares, y reflexionen al momento que incurran en corrupciones para no afectar directamente a personas con situaciones desfavorables.