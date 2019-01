“Viernes de Misericordia” atendió más de 200 hermanos en situación de calle en San Carlos

San Carlos, diciembre 31.- (Las Noticias de Cojedes).- Más de 200 hermanos, unos en situación de calle y otros con gran vulnerabilidad por su condición social, encontraron un aliento en los Viernes de Misericordia, una jornada que se ha venido acrecentando en beneficiarios y benefactores, gracias a la voluntad de nuestro Dios.

Nestor Brizuela, integrante del voluntariado que se acerca cada viernes a la Parroquia Santo Domingo para cumplir con esta importante labor, manifestó su satisfacción por formar parte de esta experiencia que le cambió la vida.

Durante el compartir de fin de año, en el que realizaron un círculo de experiencias y degustaron un delicioso plato navideño, Brizuela comentó que espera con anhelo cada viernes, para participar en la jornada social en la que no sólo ofrecen alimentos a los más desfavorecidos, sino que se comunica la Palabra de Dios, se les da afecto y otras atenciones.

“Entendemos que los más pobres, los adultos mayores, las personas que presentan alguna discapacidad o enfermedad son quienes se ven más afectados por la situación que vive el país, entendemos que la vida se les hace más difícil a ellos, por eso colaboramos, queremos ayudar a quienes realmente lo necesitan”.

“Las personas que viven en la calle son afectadas mucho más que nosotros, algunas veces no tienen un bocado que llevarse a la boca, y nosotros aquí junto al Padre Hernán Rodríguez y la coordinadora de la pastoral social, Yamily Carrasquel, realizamos esta labor que nos llena, que nos ha transformado personalmente y nos sensibiliza”.

Aproximándose a esta bella experiencia, Nestor Brizuela, vive la alegría de dar y comenta como cada semana espera que llegue el viernes, porque este día se ha convertido en el más significativo de todos.

“Esta experiencia cambia, hace a uno ver la vida de manera diferente, hace valorar lo que tenemos y comprendemos que a pesar de la crisis tenemos mucho que dar. Nos ayuda a ver un poco como Jesús, con misericordia”.

Nestor espera que lleguen los viernes para ir a ayudar, “antes yo sentía como un vacío en el alma de querer hacer algo, me preguntaba, ante esta crisis en qué puedo colaborar yo, ahora siento la alegría de poder hacer algo y de aquí uno se va lleno de satisfacción”.

“En los próximos años queremos ampliar esta obra, empezamos hace ya más de año y medio, cuando comenzamos no eran ni 50 personas, ahora son más de 200 y cada día vamos sumando un poquito más. Queremos que esto no se limite a una parroquia, que no sea solamente un grupo sino cada persona, que cada uno de nosotros nos sensibilicemos”.

Finalmente, señaló el voluntario de los Viernes de Misericordia que “nuestros hermanos que viven en la calle son hermanos que lamentablemente tienen una situación diferente, pero el mensaje aquí es ayudar sin mirar a quien, porque llevamos adelante una obra de Dios”.

Lo que hacemos tiene que nacer del corazón

Durante el círculo de experiencias en el compartir de la Pastoral Social de la Parroquia Santo Domingo, el Padre Hernán Rodríguez, quien dirige junto a Yamily Carrasquel esta importante iniciativa, expresó que lo que hacemos tiene que nacer del corazón, retomar lo bueno que hemos dejado de hacer y tomando en cuenta que lo primordial es la persona.

Con respecto a los viernes de Misericordia dijo: “hemos pasado momentos difíciles pero los hemos superado, todos los colaboradores de esta jornada disfrutan haciendo lo que hacen, los viernes en Santo Domingo son especiales.

“Mientras nosotros tenemos techo, familia y amor, algunos hermanos de los que asisten a los Viernes de Misericordia afuera viven la agresión y todos ellos tienen que sobrevivir, por eso hay que comprenderlos”, señaló Rodríguez.

