“Villas de Santa María” lleva un mes sin el servicio del aseo urbano

MIKARLA VILLEGAS

Tinaquillo.- La irregularidad con el aseo urbano continúa en Tinaquillo, los habitantes de la Urbanización Villas de Santa María se encuentran molestos debido a que los compactadores llevan alrededor de un mes sin cumplir la ruta en la zona, situación de la cual desconocen por completo las razones.

En este sentido, algunos vecinos mencionaron que anteriormente el incumplimiento de la ruta se debía a que los camiones no tenían cauchos y no estaban laborando, pero ya desde hace algún tiempo la irregularidad fue solucionada y los compactadores iniciaron sus labores normalmente, razón por la que no entienden que ya lleven más de 30 días sin el servicio, y aguantando la basura en sus casas, aun y cuando esto origina tantas molestias e insalubridad.

Es por ello, que los habitantes de la citada comunidad hacen un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen a la situación o al menos informen que es lo que realmente ocurre, ya que dentro de unos días no podrán soportar los desechos en sus hogares y menos, evitar algún brote de enfermedades.