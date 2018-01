Villegas: Reforma de actividades económicas en acabará con lo que queda del comercio

Juan Carlos Villegas, concejal del municipio Tinaquillo, declaró ante este medio que la reforma a la ordenanza de actividades económicas del municipio impulsada por el alcalde y sus 9 concejales, al parecer tiene como única intención acabar con los pocos comerciantes que quedan en este municipio, prácticamente obligándolos a convertirse en unos buhoneros más en las calles de este municipio.

-Los concejales y el alcalde deben explicar cuál fue el criterio y el estudio que usaron para modificar la ordenanza, las tasas y todo lo relacionado al caso, ya que no es una explicación válida que siempre quieren usar como excusa la supuesta guerra económica, destacó el edil opositor.

Además, añadió que es responsabilidad del gobierno municipal explicar los montos recaudados y su aplicación en cuanto a los servicios públicos, ya que el sector más afectado por la inseguridad es el sector comercio, y por lo visto no es en mejorar la policía que se usan estos recursos. Esto lo señala porque –según apunta- dicho cuerpo de seguridad no tiene patrullas, ni motos, ni personal, tampoco se les han mejorado los salarios ni sistema social a los funcionarios, tampoco es lógico que los comerciantes de Tinaquillo deban pagar por la mala administración ya que en las oficinas de cualquier dependencia de la alcaldía no hay ni siquiera papelería y ni siquiera material de limpieza para darle un buen semblante a la casa de gobierno.

Villegas dijo que al parecer el gobierno de Yoyotte se empeña en acabar los únicos ingresos extraordinarios del municipio, también hay que recordarle que acabará con las pocas fuentes de empleo que tenemos, colaborando entonces con el aumento de la anarquía que se vive en las calles de Tinaquillo las cuales lucen en muy mal aspecto gracias a su mala gestión.

-En cuanto a mi condición de concejal, yo no participé en ninguna discusión de esta reforma ya que el Psuv y el alcalde, violando todas las leyes y reglamentos, se robaron el curul de la MUD con artimañas socialistas para tener un concejal que les apoye sus actos de mala fe y corrupción contra el municipio, argumentó Villegas.