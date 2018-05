Votar masivamente es una opción real para sacar a Maduro del poder

Especial.-

San Carlos, marzo 5.- (Las Noticias de Cojedes).- “Nosotros creemos que el dilema no es votar o no votar, el dilema es si seguimos con Maduro o lo despedimos de Miraflores. La cosa es si seguimos con esta horrorosa crisis que nos está empobreciendo cada día más o procuramos un cambio en Venezuela para construir un país de progreso y bienestar para todos. Esa es la opción que tenemos hoy los venezolanos. De manera que los invitamos a que nos decidamos por votar, para que saquemos a Maduro del poder y Venezuela salga de esta crisis espantosa”.

Así lo expresaron Juan Flores, Manuel Lima y Niurka Febres, estudiantes universitarios que se encuentran en Cojedes pero provienen de otras entidades del país, aunque reconocen que de continuar así las cosas, tendrán que marcharse a sus lugares de origen porque ya casi les es imposible pagar residencia, transporte, comida, algún remedio si los afecta un resfriado y ni hablar de fotocopias e impresión de trabajos de investigación por lo caro que está todo eso.

-Quienes hoy llaman a la abstención, son los mismos que ayer -cuando nosotros los jóvenes estábamos en las calles protestando- pedían adelanto de las elecciones. Muchos compañeros de estudio perdieron la vida en esas acciones de protesta ante la arremetida del oficialismo y continúan los mismos gobernantes. Ahora las cúpulas de la oposición nos dicen que nos quedemos de brazos cruzados en las casas, cuando se presenta la oportunidad de sacar al ocupante de Miraflores a través de la herramienta democrática que es el voto.

-¿Y las condiciones?

-Por condiciones, ni hablemos, agregaron. Es una excusa, porque jamás las hemos tenido y sin embargo, cuando el pueblo ha salido masivamente a votar, hemos ganado. Recordemos cuando Chávez perdió la Reforma Constitucional y las parlamentarias de 2015.

Agregaron que a nivel internacional a historia confirma que se pueden lograr cambios con el voto, aún en dictaduras. Señalaron un caso –entre muchos otros- para ejemplarizar: Si los chilenos se hubiesen quedado en casa, sin votar, no hubiesen ganado las elecciones que sacaron al dictador Augusto Pinochet.

“No sabemos con qué excusa le van a salir los abstencionistas al pueblo venezolano si la mayoría no vota y en consecuencia apoyan que Maduro ejerza 6 años más en la silla presidencial, para terminar de acabar con lo que queda de Venezuela. Qué van a decir, a quién le van a echar la culpa. Entonces, no se discute más, el pueblo debe reflexionar y salir a votar, pues existe la garantía de un cambio que ofrece Henri Falcón, cuyas propuestas de país son viables, como recuperar la producción de empresas y fincas privadas, dolarizar el salario para romper con la hiperinflación, continuar con programas sociales que sean realmente justificados, elevar la cultura del trabajo y no la flojera, cultivar relaciones internacionales armoniosas y convocar la inversión extranjera, apoyar el regreso de los venezolanos que se han ido del país ofreciéndoles oportunidades para que crezcan en su patria”.

-Por todo eso, decimos sí al voto, sí a la nueva Venezuela, sí al cambio y ese cambio no puede esperar más, ya la familia venezolana no aguanta más esta crisis, pues el hambre campea, la desnutrición en niños preocupa, los hospitales están colapsados, las carreteras no sirven, las telecomunicaciones son un desastre, no hay transporte, en fin, la calidad de vida del venezolano se redujo al mínimo y los niveles de mediocridad en el gobierno es insoportable, terminaron diciendo.

-Y ustedes, ¿de dónde son?

-No importa dónde se nace, sino dónde se lucha. En fin, somos de Venezuela, amigo, de Venezuela, y antes que la perdamos vamos a votar este 20 de mayo…

“Cosas que pasan”.