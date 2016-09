VP Cojedes: Érika Farías no va frenar al pueblo que quiere democracia

Prensa VP.

San Carlos.- La Dirección Regional de Voluntad Popular en Cojedes, hizo su pronunciamiento ante los hechos de violencia propiciados por sectores oficialistas este miércoles en lo que fue el llamado a la protesta pacífica de la Mesa de la Unidad Democrática, para exigir el cronograma de realización del referéndum revocatorio este año 2016, vale destacar que la concentración opositora tenía previsto una marcha pacífica hasta las inmediaciones del CNE, partiendo de las inmediaciones de la avenida Bolívar de San Carlos, con la convocatoria previa de una semana y la cual sectores oficialistas intentaron obstaculizar.

La explicación de lo ocurrido estuvo a cargo del líder regional de la tolda naranja Alexander Mireles, quien expresó: “El gobierno no tiene salida y en su desespero está recurriendo a la violencia, que cobarde es la señora Farías al agredirnos físicamente más cuando marchábamos de forma pacífica, tenemos plenamente identificados a estos esbirros y van a ser denunciados. Ulises Fermín y Erika sienten un miedo terrible del pueblo cojedeño les llegó su hora y es inevitable la salida del régimen, rechazamos estas acciones y los responsabilizamos de lo ocurrido a estos dirigentes golpeados y agredidos, no solo de Voluntad Popular si no de los otros factores democráticos”, señaló Mireles.

Los dirigentes y activistas agredidos siendo son José Hernández de Voluntad Popular, Diana Jiménez, Alfredo Torres, Cesar Ramírez de Primero Justicia y Wilfredo Carrasco de Acción Democrática. Se pudo conocer que la tolda naranja está responsabilizando directamente como autora intelectual a Érika Farías y tienen identificados plenamente a los autores materiales de estas cobardes agresiones.