VP Cojedes: No vamos a legitimar al régimen en unas elecciones chimbas

Prensa VP.-

San Carlos.- Voluntad Popular (VP) Cojedes ratifica la posición de no participar en las elecciones municipales que serán desarrolladas el próximo 10 de Diciembre, porque “no vamos a legitimar al régimen en unas elecciones chimbas”, dijo Carlos Borjas, dirigente regional de esa tolda política.

Junto a otros miembros de la tolda naranja en la entidad, Borjas dejó claro que no asistir a la continuación del fraude electoral de la dictadura que lidera Nicolás Maduro en las venideras elecciones municipales, es la activación de la protesta pacífica democrática y constitucional donde para demostrar que para todos los Cojedeños nuestra Venezuela es primero. Igualmente rechazó la persecución en contra del diputado compañero de lucha Freddy Guevara. “A Freddy no lo van a doblegar en sus ideas ni en sus principios que como los de Leopoldo están en el cambio para construir una mejor Venezuela”.

“Nuestra estructura está clara en no caer más en trampas de la dictadura y si algún dirigente o activista toma la decisión personal en contrariar y abandonar nuestra lucha al lado de nuestro líder Leopoldo López en la construcción de la mejor Venezuela se estaría excluyendo no solo del partido si no de nuestros principios, valores de lucha para presionar y lograr los cambios que todos necesitamos”.

Recalcó que para lograr elecciones libres, transparentes y realmente democráticas con reglas claras de lucha que garanticen la inclusión y gobernabilidad “debemos enfrentar a la situación con valentía y jamás negociando ni conviviendo con las trampas, chantajes y manipulaciones del régimen”.