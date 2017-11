VP Cojedes ratifica su postura de no participar en elecciones municipales

Prensa VP.-

San Carlos.- Voluntad Popular (VP) Cojedes ratifica la posición de no participar en las elecciones municipales que serán desarrolladas el próximo 10 de diciembre.

A través de la Vocería de Alexander Míreles, Carlos Borjas, José Gerardo Lozada, entre otros miembros de esa tolda en la entidad, dejaron claro una vez más que la protesta es no asistir al fraude que otra vez quiere consolidar en el país la dictadura del régimen de Nicolás Maduro.

Dichos representantes de VP insistieron en hacerle un llamado a toda su militancia para que no participe en la mencionada contienda electoral y recordaron que las condiciones presentadas por el Consejo Nacional Electoral no son las más claras, comenzando por el hecho de que el cronograma fue elaborado de manera apresurada, aunado a eso, permiten que las Fuerzas Armadas intervenga de manera “descarada” a favor del Gobierno donde le dan cabida en todo momento a pesar de estar prohibido, al voto asistido, y donde además planean todo para que las máquinas instaladas en los centros de votación donde gana la oposición presenten fallas a fin de concretar la operación “morrocoy” que a su vez, les otorga al oficialismo una gran ventaja.

Ante lo antes expuesto, recordaron que VP no abandonará la lucha y que la siguen librando en base a ocho puntos que son: la lucha por las necesidades del pueblo tomando en cuenta que hoy en día están sufriendo la peor crisis de la historia venezolana, el desconocimiento absoluto del fraude de la Constituyente ya que exigen el restablecimiento del orden constitucional subvertido por la dictadura y por lo que tienen previsto salir de ella como un objetivo común unificador como tercer punto.

De igual manera y como otro de los puntos considerados por el referido partido destaca la exigencia de que las elecciones sean libres, transparentes y realmente democráticas pero para eso, no dejarán de solicitar un nuevo sistema electoral y hasta que eso no ocurre no convalidarán ninguna elección en dictadura y ahí es que se desprende el quinto aspecto para darle paso al sexto que es conquistar el cambio, la libertad en todos los terrenos, con la finalidad de poder conquistar el sexto punto que es afianzar la presión internacional contra la dictadura estableciendo en el ochavo punto las reglas claras de lucha que garanticen la inclusión y gobernabilidad.