Warne Romero: Seré un alcalde para atender las necesidades de Tinaquillo

Raúl Castellanos Latouche

Tinaquillo. Warne Romero, candidato a la Alcaldía del municipio Tinaquillo por el partido UPP 89, afirmó que de lograr el triunfo por la voluntad del voto popular atenderá el problema del suministro de agua potable. Destacó que durante los últimos años, han pasado cuatro alcaldes revolucionarios y poco o nada han hecho por remediar este gravísimo problema para la población. Además dijo que atenderá la complicación imperante con la inseguridad, asegurando gestionar con el ministerio de Interior y Justicia, la creación de por lo menos 100 plazas de la Policía Nacional Bolivariana, igualmente acabar con el caos de la cuidad, comenzando por terminar el mercado de la economía popular, criadero de corrupción que lleva 14 años de construcción y finalmente apoyar al sector agropecuario para asegurar alimentos al pueblo.

Romero, figura ligada a la radiodifusión, confesó su arraigo por las ideas socialistas y la revolución edificada por el comandante Hugo Chávez, sin embargo aseveró que personas que se autodenominan líderes del Psuv y ostentan cargos en la administración pública, actúan como mafias, participando en presuntos hechos de corrupción y nepotismo, beneficiando a un pequeño grupo de amigos de los bienes que provee los recursos del Estado e ignorando a tanta gente apegada a los criterios del proceso revolucionario sin recibir apoyo alguno y ahora sufriendo los rigores de la crisis económica y social que atraviesa el país.

Romero reveló no entender, por qué muchos le llaman traidor y antirevolucionario por el simple hecho de no pertenecer al Psuv y en consecuencia sufre todo tipo de ataques, presiones y chantajes. Además recalcó que Luis Yoyotte Rojas frente a la Alcaldía de Tinaquillo, ha cometido muchos errores, que según criterio del candidato del partido UPP 89, en este organismo no manda Yoyotte a pesar de sus buenas intenciones, sino todo lo resuelve el partido de gobierno, desde el nombramiento del directorio hasta el más humilde trabajador. Afirmó que no puede ser que el gobernante trabaje para un partido, por el contrario, debe trabajar para un pueblo, manifestando que esta situación no puede continuar.

Denunció que en la Alcaldía de Tinaquillo, se encuentra en nómina personas que cobran sin tener un trabajo específico, revelando una supuesta “nomina fantasma” complaciente para atender los requerimientos del partido. Dijo que al llegar como alcalde, lucharía contra la corrupción saneando la administración y saldría de personas que reciben un salario sin justificación. Declaró que desde gobiernos revolucionarios anteriores se viene efectuando esta práctica para conceder favores. Subrayó Warne Romero que, cuando Luis Yoyotte asumió el ejecutivo municipal declaró en rueda de prensa, que su predecesor dejaba una nómina fantasma de 350 trabajadores y que efectuaría los correctivos pertinentes.