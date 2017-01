Whatsapp ahora te permitirá enviar mensajes sin conexión

En su más reciente versión, disponible ya en la App Store, el servicio de mensajería más grande del mundo permite ya enviar hasta 30 imágenes a la vez, algo que ya se venía anunciando. Sin embargo, la actualización 2.17.1 trae otras dos novedades a WhatsApp.

Una de estas es el rediseño de la pantalla de almacenamiento, la cual permite ahora administrar el espacio que usa WhatsApp en el teléfono. Así, ahora podemos ahorrar memoria borrando cierto tipo de mensajes, como por ejemplo videos, de chats específicos. Solo hay que pulsar el botón de Vaciar chat, y luego se podrá seleccionar qué tipo de archivos eliminar de cada chat.

No obstante, lo que llamó más la atención de los usuarios es una nueva función para enviar mensajes aun cuando no tengamos conexión. Una opción que hasta el momento, no era permitida por WhatsApp.

De esta manera, si no tenemos internet, gracias a esta actualización el mensaje se irá ahora a una “cola” para que sea enviado junto con otros textos cuando dispongamos de acceso a internet. Aún se desconoce cuándo estarán disponibles estas nuevas funciones para Android.