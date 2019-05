“Yo les decía que era prensa y más me disparaban”: testimonio de Jon Quevedo, víctima de la represión del 1may

El periodista y reportero gráfico independiente Jon Quevedo, fue víctima de la represión de la Guardia Nacional (GN), el 1 de mayo, cuando fue herido por disparos de perdigones a quemarropa.

Quevedo se encontraba ese día en el distribuidor Altamira, a la altura de la base aérea de La Carlota, donde la GN no solamente reprimió a los manifestantes, sino también a la prensa.

Este lunes seis de mayo, día del Reportero Gráfico, el joven de 23 años relató a Caraota Digital cómo, a pesar que levantó sus equipos y se identificó como periodista, los guardias le dispararon.

“Yo les decía que era prensa y más me disparaban”, relató.

Narró lo que para el fue una pesadilla.«Yo solo me quería desmayar y no vivir todo eso». Aseguró que fue robado por los funcionarios, quienes no respetaron su derecho como ciudadano y profesional del periodismo.

Sus compañeros fueron quienes capturar el momento en que fue herido, a través de fotos y videos en las que se evidenciaron los impactos de los perdigones en el brazo y la espalda. «Fue tanta la sangre que les decía que pararan que me estaba desangrando».

Joan Quevedo se encuentra en su casa, insiste que de volver a reportar en la calle lo haría, «tenemos que seguir contando lo que sucede en nuestro país, aunque sean armas contra la verdad».