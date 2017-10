Yonnier Rodriguez: San Carlos se encuentra abandonado y lleno de problemas

Alexander Olvera

San Carlos.-El dirigente municipal de Voluntad Popular en San Carlos, Yonnier Rodríguez, criticó la gestión del alcalde Pablo Rodríguez, pues a su juicio tiene a la capital cojedeña sumida en el abandono y la desidia. Indicó que uno de los temas que más afecta a los conductores es el estado de la vialidad del municipio, que en su mayoría está llena de huecos y en mal estado.

“Ya terminó la campaña electoral, ya no van a asfaltar nada más. Cuando querían el voto comenzaron y que a arreglar las calles, pero no todas sino aquellas por donde pasa la gobernadora”, sostuvo Rodríguez. Indicó que la zona sur de la ciudad está desasistida y sus calles en pésimo estado.

El dirigente de VP en San Carlos mencionó que el municipio necesita de gente capacitada que lo dirija y le duela los problemas de sus comunidades. “Otro de los problemas que afecta a los sectores populares es la falta de recolección de la basura. No es posible que en Las Tejitas, el aseo no pasa desde hace tres semanas y eso no le importe a nadie, dónde está Pablo Rodríguez. Las moscas ya son insoportables lo que puede ocasionar una epidemia en la zona”, expresó.

El dirigente político mencionó que otro de los problemas que afecta a la ciudadanía es la ausencia de transporte público que impide a las personas llegar a sus trabajos y lugares de residencia, “será que no pueden poner orden en eso tan sencillo, asó como arreglar los semáforos de las principales avenidas”.

Lamentó que las actuales autoridades municipales solo se han dedicado a hacer politiquería y se han olvidado de los problemas de la ciudadanía. “San Carlos necesita de un buen gerente, que lo quiera y se preocupe por resolver sus problemas y las necesidades de la gente”, finalizó.