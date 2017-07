Yorgelis Jaspe, cojedeña que destaca en el voleibol universitario en EEUU

RIGOBERTO SANDOVAL L.-

San Carlos.- Yorgelis Jaspe Franco, atleta cojedeña en la actualidad derrocha su talento en el voleibol universitario de Estados Unidos. Con disciplina, calidad, trabajo y perseverancia deslumbra sus habilidades en la cancha y sus grandes actuaciones la han llevado a representar a Venezuela en diferentes juegos y campeonatos internaciones.

En su visita al país y a su natal Cojedes ofreció una entrevista exclusiva a Las Noticias de Cojedes para brindar un mensaje a los jóvenes, dar a conocer sus aspiraciones y retos como persona y sus próximos compromisos deportivos.

La joven de 20 años nació el 16 de agosto de 1996, hija de Jovanni Jaspe y Zuleida Beatriz Franco Bocaney. Inició en el voleibol cuanto tan solo tenía 10 años de edad junto con su prima que ya jugaba, ambas se iban a las canchas a practicar: “siempre me gustaba acompañarla pero luego me quedé sola practicando, porque ella se fue a Caracas, mi entrenador me motivaba a entrenar fuerte, siempre tomó en cuenta mi talento y eso me llevó a la selección”, explicó.

Dijo que viajó Caracas para los topes preparativos y fue elegida para integrar el combinado nacional y representó a Venezuela durante cinco años en Juegos Suramericanos, Juegos del Alba, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, entre otros torneos y competiciones internacionales.

Jaspe, desde hace tres años se mudó a Estados Unidos para continuar sus estudios. Comentó que durante en sus primeros dos años aprendió el idioma inglés en el Miami Dade College y luego se trasladó a Peru State College, en Nebraska, para estudiar las carreras de Contaduría y Manejo de Negocios por lo que espera obtener su título y trabajar en el área o buscar contrato en algún equipo de Europa.

En su primer año en tierras norteamericanas quedó subcampeona de la temporada con el equipo de Miami Dade College. Además obtuvo un premio All Star. En la segunda campaña el conjunto no pudo clasificar a las instancias decisivas. Para su tercer año esta vez en el Peru State College aunque el conjunto no clasificó a los nacionales alcanzaron el mejor record en la historia del College, allí también se acreditó un nuevo All Star.

“Mi pensamiento nunca fue salir del país, quería seguir representando a Venezuela. Cuando me gradué tuve que decidir si estudiar o continuar en el voleibol y en Estados Unidos era la opción de realizar ambas en paralelo. Tuve la oportunidad de lograr la beca para los estudios y tener un título americano, sin dejar a un lado a mi tierra que la llevó siempre en mi corazón”.

Explicó que otros deportistas buscan ir al extranjero para tener una mejor preparación; considera que en Venezuela hay material para salir adelante, pero quizás muchos atletas tienen que pasar innumerables obstáculos. Por ello quienes tienen aspiraciones olímpicas, entrenan fuera del país donde hay mejores condiciones e instalaciones adecuadas.

Aspiraciones

La atleta dijo que entre sus aspiraciones como deportista están: culminar su último año permitido para jugar en Estados Unidos, ganar los nacionales como equipo y un premio All Star individual. “Luego de graduarme, quiero tomarme un tiempo para jugar o trabajar en mi profesión, además de formar una familia, pero todo a su momento, por ahora terminar mis estudios”, explicó.

Mensaje a los jóvenes

Jaspe ha estado atenta de todo lo que ocurre en Venezuela y quiso dejar un mensaje esperanzador y optimista señalando: “Hay que estar siempre de la mano de Dios, Él persevera, nos guía y llena de bendiciones, por lo que cada uno debe tener presente su Espíritu en todo momento. Debemos actuar de buena manera, ser solidarios, colaboradores, cada cosa que hacemos y nos esforzamos siempre dará un resultado positivo. Es bueno oír y pedir consejos a nuestros mayores”, acotó.