Yusmaro Jiménez: Quienes fomentaron el odio ahora pretenden regularlo a través de una ley

Prensa PJ.-

San Carlos.- “Resulta paradójico que quien ha usado el discurso político para fomentar el odio pretenda regularlo por medio de una fulana ley. Estamos claros que lo que ocurrirá es que este instrumento, es que será utilizado únicamente para perseguir a quien disienta del pensamiento único que se pretende imponer por quien maneja el poder”, dijo Yusmaro Jiménez, secretario juvenil de Primero Justicia en Cojedes.

Jiménez afirmó que “la Asamblea Nacional Constituyente írrita, lógicamente, no está facultada para dictar leyes, sino que solo puede elaborar una nueva Constitución y no está habilitada para dictar leyes. En el caso venezolano el asunto es aún más claro, porque la Constituyente cohabita con la Asamblea Nacional que es la instancia facultada para elaborar las leyes. De manera que las leyes que se dictan por la ANC solo se pueden aplicar por la vía de los hechos y no del derecho. Carecen de base constitucional y democrática”.

Jiménez dijo que, si quieren ser coherentes, deben disolver los llamados “colectivos” que son un factor de perturbación para la paz y la tranquilidad ciudadana y destilan y fomentan mucho odio.

-Si el Estado tiene el deber de promover la “diversidad, la tolerancia, la igualdad, respeto mutuo y convivencia solidaria”, debe comenzar el gobierno por liberar los presos políticos, suspender los programas del canal del Estado en los que se burlan y humillan a los opositores. La convivencia solidaria significa que hay que darle entrada a las instituciones del Estado a quienes tengan una manera de pensar distinta al gobierno de Maduro”.

En este sentido, agregó que el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y demás instituciones deben reflejar toda la sociedad y no a un solo sector. La tolerancia implica el respeto por las ideas y pensamientos de los demás. No hay tolerancia cuando no se aceptan las ideas contrarias. Los calificativos como “traidores de la patria”, “escuálidos, “agentes del imperio” y otras equivalentes son manifestaciones de intolerancia que violan el texto de la referida “ley” del odio. Pero aplicar la Ley contra el odio para perseguir a opositores es una violación a los derechos humanos, que el instrumento declara proteger, apuntó el líder juvenil de PJ.