Zaida Bruguera: Primero Justicia no apoya candidatos a elecciones municipales en la entidad

Alexander Olvera

San Carlos.- La concejal del municipio Tinaco, Zaida Bruguera, reitera la posición fijada por el partido Primero Justicia, de no participar en las elecciones convocadas para este 10 de diciembre en el país. Igualmente, desmintió que desde esta organización política apoyen candidatura alguna en los municipios del estado.

La también dirigente de PJ expresó que la decisión se dio luego de un análisis profundo con la bases, porque no están creadas las condiciones y garantías adecuadas de unos comicios libres y transparentes. Indicó que desde la tolda aurinegra no reconocen las decisiones emanadas de la Asamblea Nacional Constituyente y ese ente es quien llamó a elecciones.

Agregó que el pasado 15 de octubre visitó los diferentes centros de votación en la entidad y constató las irregularidades que ocurrieron durante el proceso. Mencionó que solo se llamó a elegir alcaldes y no los concejales, “estas elecciones siempre se desarrollaron juntos, era una tradición. No se entiende como llaman a elecciones incompletas”.

Destacó que no comparte la misma visión con aquellos partidos que sí participarán en los comicios de diciembre. “Yo respeto esas decisiones, mas no las acepto porque debemos ser claros y coherentes en el discurso y la acción, la ciudadanía espera que las organizaciones políticas estén a la altura del momento histórico que vive Venezuela”.

La concejala expresó que mientras se convocan a elecciones la ciudadanía padece los embates de una inflación descontrolada, el alto costo de la vida, y la ausencia de medicinas y alimentos. “Yo le digo a los tinaqueros que no los dejaré solos, pero necesito que todos me acompañen en esta lucha que no es de partidos políticos, sino de la ciudadanía”.