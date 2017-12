Zaida Bruguera rechaza que el Gobierno niegue crisis humanitaria en el país

Alexander Olvera

San Carlos.- Zaida Bruguera, concejal de la Unidad en el municipio Tinaco, rechaza las declaraciones del ministro de Salud de Venezuela, Luis López, quien aseguró que no permitirá el ingreso de ayuda humanitaria a este país. Dijo que con estas afirmaciones el Gobierno niega la existencia de crisis en el sector salud, lo que contrata con la realidad de los ambulatorios, hospitales y centros de salud en Venezuela, donde la gente muere por falta de medicinas e insumos.

“Yo creo en el diálogo como forma de lucha y es por eso que la oposición se reunió en República Dominicana, donde uno de los puntos es abordar la crisis humanitaria y la apertura de un canal que permita la entrada de medicinas e insumos para tratar a los venezolanos que hay padecen por consecuencia de un modelo político que no fue viable en el mundo, y está demostrado en Cuba, Europa del este y la antigua Unión Soviética”, sostuvo Bruguera.

La concejal rechazó la manipulación que pretende hacer el Gobierno con la entrega de medicamentos a través del carnet de la patria. “El único documento de identidad es la cédula, la ciudadanía no necesita ningún carnet para recibir atención médica. No es posible que mueran personas por falta de atención médica y que en los hospitales no tengan cómo atenderlos. Un gobierno así debería renunciar de inmediato”.

La dirigente de Primero Justicia destacó que la Constitución vigente en el artículo 83 establece que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios.