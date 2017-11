Zaida Bruguera: Venezuela urge de ayuda humanitaria

Alexander Olvera

San Carlos.- La concejal del municipio Tinaco, Zaida Bruguera, lamentó las declaraciones de la presidente de la asamblea constituyente Delcy Rodríguez, quien negó que exista en Venezuela una crisis humanitaria y que haya niños desnutridos. Dijo que la invita a caminar los sectores de Tinaco y del estado Cojedes, para que vea la realidad de sus sectores populares.

Bruguera aseguró que no es cierto que en las escuelas, como plantea Rodríguez, se garantice desayuno, almuerzo y merienda a más de 8 millones de niños. “Yo denuncié hace unos quince días la situación de las escuelas de Tinaco que solo ofrecen en el almuerzo carotas con bollo”. Expresó que la mayoría de las instituciones educativas de ese municipio la comida es deficiente.

La concejal destacó que hay escuelas donde los niños deben retirarse temprano porque no tienen almuerzo y en otras el desayuno no es el adecuado para los estudiantes. “Aquí se habla de un trompo alimentario que no se cumple, nuestros niños no están recibiendo las proteínas adecuadas, ni una alimentación balanceada, es por eso que no puedo callar ante estas declaraciones que no están de acuerdo con la realidad”.

Mencionó que en los recorridos por los diferentes sectores de la jurisdicción ve la situación que presentan las familias con la alimentación. “Esto ya es un problema que no solo afecta a los niños, sino a toda la ciudadanía. No se consigue pollos, carne y proteínas por su alto precio. Las personas de la tercera edad que deben llevar una alimentación balanceada no la tienen y eso los afecta. Esta situación cada día empeora y no se resuelve con una bolsa de comida de los Clap”.

La edil también criticó los señalamientos de la excanciller en contra de la Iglesia Católica y las descalificaciones a Cáritas, que ponen al descubierto la tragedia humanitaria que vive Venezuela. Finalmente, exhorta al Gobierno nacional a permitir un canal humanitario que ayudará a la familia venezolana.