Zavarce: Cúpula del PSUV en Cojedes es un fraude

BRIGITTE GERDEL

San Carlos, diciembre 29.- El dirigente y líder regional de Primero Justicia en el estado, José Antonio Zavarce, catalogó de “fraudulenta e irresponsable” la representación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Cojedes; dijo que este año quedó demostrado el miedo que tiene el gobierno a escuchar a los ciudadanos.

Zavarce señaló que en Cojedes el temor de la cúpula del partido de Maduro es mucho mayor debido a que evidenciaron el fraude que hicieron a sus seguidores y a la entidad en general. “Son un fraude porque –por una parte- la gobernadora Farías oficializó su salida del cargo por el cual fue electa; y por otro lado, la diputada Cilia Flores, quien fue electa diputada a la Asamblea Nacional por Cojedes, visita más Cuba que Cojedes y para colmo fue la parlamentaria con más inasistencias este año al parlamento. No tienen ningún compromiso con los cojedeños”, indicó.

Aseguró que cobrar por no trabajar es de flojos y las autoridades del gobierno en Cojedes han demostrado su irresponsabilidad al no cumplir con las competencias que les otorgó el pueblo. “Este abandono de cargos ocurre de igual forma en las alcaldías, solo basta ver cómo se encuentran los municipios de Cojedes para darse cuenta de la incapacidad y desidia de los gerentes municipales”.

Dijo que no existe en todo el territorio cojedeño, una obra o plan exitoso ejecutado este 2016. Resaltó que este año lo único que hicieron fue estafar a la población con mentiras e incompetencia. Aseguró que los que gobiernan en el estado actualmente no quieren elecciones porque saben que no volverán a ganar, debido a que el pueblo los aborrece.

José Antonio afirmó que por su parte, 2016 fue un año de mucho trabajo para los factores democráticos y en el porvenir se deben enmendar los errores cometidos, proteger la unidad y no rendirse frente a un régimen que secuestra y vulnera los derechos que consagra la constitución. Para finalizar expuso: “Nuestra acción política se centra en la dignidad humana de nuestros conciudadanos, es una obligación para nosotros afanarnos en hacer realidad la Venezuela que merecemos. Que nadie se canse, estoy seguro que lo bueno está por venir para todos”.