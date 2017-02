Zavarce: PJ Cojedes legitimará su partido a pesar de las condiciones impuestas por el CNE

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- José Antonio Zavarce, líder regional de Primero Justicia (PJ), informó que a pesar de las condiciones difíciles que ha impuesto el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la legitimación de las organizaciones con fines políticos, desde PJ Cojedes, trabajan arduamente para lograr cumplir con la meta.

Zavarce señaló que a través de la dirigencia nacional, realizan las gestiones para que el CNE aumente el número de máquinas, centros y horas para el proceso, con el fin de que todos los militantes de la organización logren asistir y ratificar su permanencia en el partido, además de defender la democracia en el país.

Señaló que el gobierno no va a lograr darle el golpe a la democracia porque hay un pueblo que está decidido a cambiar y eso se va a materializar en las elecciones regionales que se deben hacer según lo que establece la Constitución de Venezuela. El joven líder de la tolda aurinegra en el estado indicó que el gobierno tiene terror a contarse porque saben que perdieron al pueblo, por ello, cada vez ponen más impedimentos para que no se realicen los comicios regionales. Sin embargo, expuso que el régimen de Nicolás Maduro no va a lograr su cometido y todos los partidos de la Unidad se van a legitimar.