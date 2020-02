Esta vez el Oscar a Mejor Película no será fácil de elegir

Primera Guerra Mundial, un villano frustrado, un homenaje al Hollywood de la década de 1960 o un poderoso mafioso. La carrera por el Oscar a Mejor Película no solo es de filmes variados, sino que es una contienda dura entre producciones premiadas y elogiadas por la crítica, informó el diario El Nacional Web.

En la gala, que se realizará este domingo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles, se elegirá la categoría más preciada entre nueve competidoras.

1917, ficción bélica ambientada en la Primera Guerra Mundial, se posiciona a la cabeza para ganar la categoría de Mejor Película del ranking de la plataforma de apuestas Oddschecker con 23% de aprobación. Este filme ya triunfó en este apartado en algunos de los mayores premios de la temporada como los Globo de Oro y los Bafta. Ahora llega con 10 nominaciones a la gala más esperada del cine. Su victoria es predicha por Scott Feinberg y Todd MacCarthy en The Hollywood Reporter, que reconocen la cantidad de condecoraciones que se ha llevado y la describen como «una película sólida».

Otra participante destacada es Parasite (con 21% de aprobación en Oddschecker), de Bong Joon-ho, una producción surcoreana que si bien no se ha llevado hasta ahora ningún reconocimiento en esta categoría, está invicta como Película Internacional. Esta comedia negra es una de las sorpresas de esta edición y por su compleja historia es una de las principales favoritas.

Joker, la historia alternativa del villano de DC, no se queda atrás. La cinta dirigida por Todd Phillips es la que cuenta con la mayor cantidad de nominaciones con 11 en total, incluidas las de Director y Actor para Joaquin Phoenix.

El streaming volverá a demostrar su potencial este año. Tras lograr una importante representación con Roma en la premiación pasada, Netflix estará presente en la mayor categoría con dos películas. Marriage Story, de Noah Baumbach, trata sobre el divorcio de una pareja interpretada por Adam Driver y Scarlett Johansson. The Irishman, por su parte, cuenta la vida de un matón de la mafia de los años 1960, con un reparto liderado por Robert De Niro y Al Pacino.

Jojo Rabbit de Taika Waititi, Ford v Ferrari de James Mangold, Little Women de Greta Gerwig y el noveno largometraje de Quentin Tarantino, Once Upon a Time… Hollywood, completan la lista de nominadas de este año.

La gala se transmitirá en Venezuela por TNT a las 9:00 pm.

1917

1917

País: Reino Unido y Estados Unidos.

Director: Sam Mendes.

Guión: Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns.

Protagonistas: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong y Richard Madden.

Distribución: Universal Studios.

Trama: en plena Primera Guerra Mundial dos soldados británicos son encargados a una misión que los pondrá en territorio enemigo para enviar un mensaje y evitar un mortífero resultado.

Premios: fue reconocida como Mejor Película en los Globo de Oro, los Bafta, el Hollywood Critics Association, entre otros.

Nominaciones: como Mejor Película destacó su participación en los Critics’ Choice Award. Y también estará en otras nueve categorías de los premios de la Academia, incluyendo Mejor Director y Mejor Fotografía.

Parasite

subtítulos

País: Corea del Sur.

Director y guión: Bong Joon-ho.

Protagonistas: Choi Woo-shik, Song Kang-ho, Park So-dam, Cho Yeo-jeong, y Lee Sun-kyun.

Distribución: CJ Entertainment.

Trama: una comedia negra donde dos familias, una pobre y una pudiente, que al interrelacionarse entran en una situación irreversible y peligrosa que terminará acentuando sus diferencias.

Premios: aunque en esta temporada de premios no ha alcanzado ganar el reconocimiento a Mejor Película, se llevó el premio a Mejor Película Internacional en los Globo de Oro, los Critics’ Choice Award y los Bafta. También sorprendió al ganar el premio a Mejor Reparto en los SAG, el Mejor Guión Original en el Sindicato de Guionistas y la Palma de Oro en Cannes.

Nominaciones: estuvo nominada en los Globo de Oro, los Critics’ Choice Award, los Bafta, los Satellite Awards, el Independet Spirit y también en los DGA. Para el Oscar competirá por seis galardones y es favorita para Mejor Película Internacional.

Once Upon a Time… in Hollywood

País: Estados Unidos.

Director y guión: Quentin Tarantino.

Protagonistas: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie.

Distribuidora: Sony Pictures.

Trama: Rick Dalton, tras triunfar con un papel estelar en una película Western, intenta abrirse paso en la industria del cine de Hollywood de la década de 1960 junto a su doble de riesgo. Es un homenaje a la ajetreada vida de Los Ángeles de esa época en medio de un pintoresco protagonista que vive al lado de la casa de Roman Polanski y Sharon Tate.

Premios: en los Critics’ Choice Award ganó como Mejor Película. Además triunfó en los Satellite Awards y en los Globo de Oro recibió el galardón a Mejor Película de Comedia. En las categorías de Mejor Guión y Mejor Actor de Reparto también ha recibido reconocimientos.

Nominaciones: Globos de Oro, Critics’ Choice Award, Premios Bafta, SAG, DGA, Satellite Awars y en premios de asociaciones de críticos. Al Oscar llegará con 10 nominaciones.

Joker

Joker Todd

País: Estados Unidos.

Director y guión: Todd Phillips.

Protagonistas: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz.

Distribuidora: Warner Bros.

Trama: Arthur Fleck es un aspirante a comediante que sufre de una extraña condición mental que pocos entienden. Sumido en una sociedad en decadencia, tras pasar por varias situaciones desafortunadas empieza a cambiar su manera de ver la vida hasta convertirse en el villano más famoso de Ciudad Gótica.

Premios: la cinta ganó el León de Oro a Mejor Película en el Festival de Venecia. Además ha destacado en los principales reconocimientos en las categorías de Música, Guion Adaptado y Mejor Actor (para Joaquin Phoenix).

Nominaciones: compitió en los Globo de Oro, los Bafta, Critics’ Choice Awards y Satellite Awards como Mejor Película. Será el filme con mayor cantidad de nominaciones con 11 en total.

The Irishman

País: Estados Unidos.

Director: Martin Scorsese.

Guión: Steven Zaillia.

Protagonistas: Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci.

Distribuidora: Netflix.

Trama: es una cinta de más de tres horas de duración basada en el libro I Heard You Paint Houses de Charles Brandt. Cuenta la vida de un asesino llamado Frank Sheeran y de su trabajo como sicario para el mafioso Russell Bufalino.

Premios y nominaciones: participó en los Globo de Oro, los Bafta, los Critics’ Choice Award y los Satellite Awards por Mejor Película.

Jojo Rabbit

jojo rabbit

País: Estados Unidos.

Director y guión: Taika Waititi

Protagonistas: Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson, Thomasin McKenzie y Taika Waititi.

Distribuidora: Fox Searchlight.

Trama: Jojo es un niño alemán de la Segunda Guerra Mundial fanático del nazismo que tiene de amigo imaginario a un Hitler atolondrado e infantil. Aunque su meta es entrenar para convertirse en guardia del Führer, todo cambia cuando descubre que su madre oculta a una joven judía en su casa.

Premios: fue escogida como Mejor Película por el público del Festival de Toronto.

Nominaciones: en los Globo de Oro estuvo presente en el apartado de Mejor Película de Comedia y en los Critics’ Choice Award como Mejor Película. Participa en seis nominaciones al Oscar.

Marriage Story

País: Estados Unidos.

Director y guión: Noah Baumbach.

Protagonistas: Scarlett Johansson y Adam Driver.

Distribución: Netflix.

Trama: cuenta la historia de una pareja compuesta por una actriz y un director de teatro durante su duro proceso de divorcio.

Premios: ganó los Premios Gotham en la categoría de Mejor Película y el Premio del Público. Además logró el galardón a Mejor Actriz de Reparto en los Globo de Oro, los Bafta, los Critics’ Choice Awards y el Sindicato de Actores.

Nominaciones: en los Globo de Oro, los Critics’ Choice Award, Premios Independent Spirit, British Independent Film Awards y los Satellite Awards.

Little Women

Mejor Película

País: Estados Unidos.

Dirección y guión: Greta Gerwig.

Protagonistas: Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen.

Distribución: Columbia Pictures.

Trama: es un recorrido por los días de juventud de las hermanas Amy, Jo, Beth y Meg mientras descubren el amor, entienden el valor de la familia y luchan por sus objetivos.

Premios y nominaciones: aunque no ha ganado ningún premio como Mejor Película, sí competió por este galardón en los Critics’ Choice Awards, donde fue reconocida a Mejor Guión Adaptado, en el Sindicato de Productores y en la Asociación de Críticos de Chicago. En el Oscar estará, además, en otras cinco categorías.

Ford v Ferrari

Mejor Película

País: Estados Unidos.

Director: James Mangold.

Guion: Jason Keller, James Mangold, Jez Butterworth y John-Henry Butterworth.

Protagonistas: Matt Damon y Christian Bale.

Distribución: 20th Century Fox.

Trama: el equipo del propietario de Shelby Automobiles Carroll Shelby y su piloto Ken Miles son contratados por Ford para construir un nuevo auto que pueda derrotar a la escuderia de Ferrari en el Campeonato del Mundo de Le Mans.

Premios y nominaciones: ganadora como Mejor Película de Drama en los Satellite Awars, donde triunfó en otras cuatro categorías, incluida Mejor Montaje, galardón que también obtuvo en los Bafta. Compitió en los Critics’ Choice Awards, los Globo de Oro y el Sindicato de Productores. Asimismo participa en las categorías de Montaje, Sonido y Efectos Sonoros de los Oscar.