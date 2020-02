José Manuel Hernández: “La lucha de la juventud venezolana y las muertes no serán en vano”

María J. Ruiz.-

San Carlos, febrero 14.- (Las Noticias de Cojedes).- Para el cojedeño, actualmente asilado en España, José Manuel Hernández, politólogo y responsable de Asuntos Iberoamericanos de las Nuevas Generaciones del Partido Popular de España, este 12 de febrero se conmemoró la lucha y la valentía de la juventud venezolana, y recalcó que todo ese esfuerzo no será en vano porque contribuirá a la recuperación de la democracia en su país natal.

En su comunicado expresó: ‘‘Hoy no solo es un día para conmemorar la histórica batalla de la Victoria, sino para hacer un homenaje a todos los jóvenes que han caído en esta cruzada por la libertad de Venezuela, a los que han caído asesinados por la Dictadura, y los que están encarcelados por pensar distinto al régimen, pues hoy Venezuela está sometida al abuso, al totalitarismo, a la opresión y a la miseria en la que sumerge el régimen de Nicolás Maduro. Hoy es un día también para hacer el mayor reconocimiento a todos los jóvenes que en el presente honran el espíritu Libertario que caracterizó a esa juventud venezolana de 1814″.

‘‘Hoy cuando nuestra juventud venezolana tendría que estar dando el paso al futuro, hacia las oportunidades, hacia la construcción de una nación que sea referente de desarrollo, actualmente lo que tenemos es una juventud que emigra de Venezuela porque no consigue oportunidades en nuestro suelo patrio. Una juventud que deja las aulas de estudio porque tiene que trabajar para poder comer y sobrevivir; pero ante esto es sumamente valorable que hoy en nuestra Venezuela hay una juventud que se niega a morir de rodillas, que se niega a vivir en opresión, y es a esa juventud a la que hoy tenemos que rendir tributo, que pese a la dificultad de vivir en comunismo, pese a los embates de la persecución y las represalias del régimen, no se detiene en la lucha por la conquista de la tan anhelada Libertad’’, expresó Hernández, quien recalcó que “las luchas y las muertes generadas por la represión del régimen no serán en vano”..

De igual forma, aprovechó para rendir tributo a los esfuerzos de la juventud cojedeña que durante los últimos 20 años, afirma que ha sido amedrentada, sobre todo por el abuso y autoritarismo que han atraído consigo los gobernantes de la dictadura.

“Toda esta lucha que hemos emprendido como jóvenes desde todos los espacios, tiene el propósito de devolver no solo la libertad, sino también la prosperidad y las oportunidades para todos los venezolanos; ese proceso de reconstrucción, que más temprano que tarde va a llegar a Venezuela, cuenta con una juventud aguerrida y dispuesta a ser parte de tan importante recuperación, por lo que enviamos palabras de aliento a quienes se encuentran tanto fuera como dentro del país”, recalcó el cojedeño, José Manuel Hernández.