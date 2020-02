Polo Patriótico de Cojedes analiza situación de la salud y exhorta a autoridades a mejorar este servicio

PRENSA GPP.-

San Carlos, febrero 15.- Representantes de seis partidos políticos que conforman al Gran Polo Patriótico (GPP) en Cojedes, se reunieron este jueves en la sede del Consejo Legislativo Regional para caracterizar temas de interés regional entre los que destacaron al sistema de salud en la región.

Entre la representación de los partidos políticos estuvieron presentes PPT, UPV, MEP, Somos Venezuela (SV), PCV y PPT quienes decidieron en un ambiente de patriotismo hacer pública la situación que se está viviendo en Cojedes referente a la salud, debido a que en la actualidad está en un franco deterioro, a tal punto que la asistencia médica en los principales centros de salud es caótica puesto que en los nosocomios y módulos de Barrio Adentro no se cuentan con los insumos necesarios. De de igual forma en varios hospitales los equipos no funcionan, lo que ha provocado que en las adyacencias de los principales centros de salud existan proliferación de laboratorios clínicos cobrando en dólares, todo esto debido a que los del sector público no están operativos.

Para concluir acotaron los dirigentes políticos, que ante la difícil situación ellos han decidido tratar de conversar con la Autoridad Única en Salud del estado y trasladarse hasta los nueve municipios que conforman la jurisdicción de Cojedes, para dialogar con los alcaldes y alcaldesas en procura de buscarle una pronta solución a la evidente problemática, esto después de la caracterización que se ha hecho de las diferentes gestiones de Gobierno.