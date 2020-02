Cancelaron estreno de James Bond en China por coronavirus

La vigesimoquinta entrega de las aventuras del Agente 007, No Time to Die, canceló oficialmente su estreno en Pekín, así como los encuentros con la prensa previstos en China, debido a la epidemia del coronavirus que afecta a este país.

De acuerdo con el medio especializado Deadline, Universal suspendió el tour de la nueva película de James Bond protagonizada por Daniel Craig, que estaba previsto para el mes de abril, debido a la incertidumbre que rodea la evolución de la epidemia. Hasta la fecha la enfermedad ha dejado 1.770 muertos y 70.548 afectados en China.

La suspensión de No Time to Die no es la primera consecuencia directa del virus sobre la industria del entretenimiento de China, el segundo mercado cinematográfico más grande del mundo. Ahora la mayor parte de las salas de cines permanece cerrada de manera indefinida.

Dirigida por Cary Joji Fukunaga, James Bond: No Time to Die, acompañará al mítico agente secreto británico, ya retirado del servicio, a quien su viejo amigo Felix Leiter convencerá para volver al trabajo una última vez.

Junto a Craig, que interpretará a James Bond por quinta y última vez en esta película, completan el reparto Ben Whishaw, Ana de Armas, Christoph Waltz, Naomie Harris, Léa Seydoux, Ernst Stavro Blofeld y Rami Malek. Este último encarnará al villano principal. No Time to Die llegará a los cines el 2 de abril de 2020.

Con información de Europa Press