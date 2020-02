Predicadores de la Renovación Carismática Católica se capacitan para intensificar la misión en Cojedes

San Carlos, febrero 25.- (Las Noticias de Cojedes).- Con la participaron fieles de diversas parroquias de la Diócesis de San Carlos, miembros de la Renovación Carismática Católica (RCC) realizaron este fin de semana el Retiro de Formación de Predicadores, facilitado por el servicio de Misión Biblia y Catequesis de la RCC Nacional, coordinado por Melania Manzano.

“Redescubrir la centralidad de la Palabra de Dios en la vida personal y de la Iglesia, y la urgencia y la belleza de anunciarla para la salvación de la humanidad como testigos convencidos y creíbles del Resucitado”, es una propuesta que nos hace Benedicto XVI en la Exhortación apostólica post sinodal “Verbum Domini”, y que fue considerada en el Retiro de Predicadores realizado en el colegio “Francisco Miguel Seijas de la ciudad de San Carlos.

Asimismo, los participantes profundizaron en el hecho de tener conciencia de que ser predicadores es un llamado confiado por Jesús, tal como lo expresa Jn 15, 16 “Ustedes no me eligieron a mí; he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca.”

Un buen predicador no es necesariamente alguien que habla bien, sino que sabe descubrir el mensaje de Dios en las diferentes formas que se manifiestan, es una persona de oración y sabe que La Biblia es la fuente principal de su predicación, es de fe madura, habla la verdad, es humilde y es portador de un mensaje de amor, paz, alegría, esperanza, consuelo.

En este Retiro, también se facilitaron técnicas para una buena predicación, preparación del mensaje, enfoque, clases de mensajes, tipos de predicación, entre otros, teniendo en cuenta que donde se predica es un espacio sagrado. (YF)