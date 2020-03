Daniela Alvarado y Lasso se declaran amor mutuo en las redes sociales.

La actriz publicó un video en su perfil de Instagram agradeciéndole al cantante que la considere atractiva.

Daniela Alvarado agradeció a Andrés Lazo, mejor conocido como Lasso, por considerarla atractiva y parte de sus fantasías. La intérprete pidió al cantante a través de sus redes sociales que siga componiendo música.

Su respuesta es consecuencia de una publicación del artista de 32 años de edad. Lasso difundió el martes un video en sus historias de Instagram en el que respondió a la pregunta de uno de sus seguidores. Ante la interrogante «¿A cuáles famosos le tienes ganas?», el artista respondió: Daniela Alvarado.

Luego de horas de haber publicado el video, el intérprete no había recibido respuesta de la actriz. Pero esto se debía a que ella no había tenido acceso a su propia cuenta de Instagram.

No obstante, sin perder el tiempo, Daniela Alvarado respondió el halago de Lasso con otro video que posteó en su IGTV.

«Entonces cuando uno ve algo como esto, uno se motiva, ¿verdad? Lasso, mi amor, gracias. Me siento súper honrada. Me encanta. Esto me hace querer trabajar y querer estar linda, porque uno se da cuenta de que forma parte de las fantasías de gente que también admira», expresó la artista de 38 años de edad.

Alvarado aclaró que eso no era insinuación alguna hacia el cantante, pues tienen seis años de diferencia en edad. «Lasso es muy chiquito para mí, no piensen que con esto le estoy coqueteando, recuerden que todo parte de la admiración, que como podrán observar, es mutua», comentó.

En el video la actriz concluye motivando al joven a continuar componiendo canciones y música, que describió como «hermosa».

Por:EL Nacional.