El rosario, la Virgen, una mística y la sed de Dios hicieron de William testigo y custodio de reliquias de Santa Mariam

Portaluz.-

Así nos relata William su experiencia aquel día: “En medio de una multitud muy grande la señora María Esperanza me buscó entre la gente y me dijo que la Santísima Virgen me mandaba decir que quería valerse de mí para darse a conocer en el mundo. Me dijo varias otras cosas personales y sentí algo de vergüenza porque las personas cercanas se dieron cuenta y escucharon lo que me decía. Pero hubo un hecho inexplicable que ocurrió a la vista de todos los presentes y fue que la señora María Esperanza en medio de su éxtasis, empezó a levitar del suelo. Al principio le tomé mucho miedo a la señora María, por lo que yo había visto, pero después tuve la oportunidad de estar varias veces con ella y para mí fue como una mamá espiritual”.

Nació William en San Carlos, pequeña ciudad al centro de Venezuela “en la zona de los Llanos”. De carácter travieso, dice, guarda recuerdos felices de su infancia y una vida sin contratiempos hasta el año 1995. Transcurría el mes de mayo y la familia enfrentaba necesidades económicas de tal magnitud que incluso los embargaron. Los padres de William movidos -cree él- por “la desesperación de las circunstancias”, decidieron que todos en la familia aprendieran a rezar el rosario. “Esto no fue más que la necesidad de aferrarte a un algo cuando atraviesas problemas graves, pero gracias a Dios y en medio de la ignorancia que nosotros teníamos, mi mamá no se fue en búsqueda de brujos o semejantes. Contactó alguien de iglesia y en mayo de 1995 por primera vez nosotros rezamos en familia el rosario”.

Sin pertenecer formalmente a la Orden del Carmelo, William comenzó desde entonces a difundir la vida y espiritualidad de Santa Mariam, allí donde estuviesen dispuestos a escucharle. “El año pasado (2018) la madre Anne-Françoise me autorizó por escrito para que yo pudiera ir con la bendición del Carmelo en los lugares donde los obispos me invitaran a hablar sobre Santa Mariam o llevar sus reliquias”, comenta y agrega: “Santa Mariam es un apóstol del Espíritu Santo (…) ¡Tan sencilla, que sin saber leer ni escribir, hoy está sobre los altares de la iglesia católica! (…) Ella decía que el yo mata todo y hoy santa Mariam con su humildad, con su sencillez, invita a obispos, sacerdotes, laicos, al camino de la pequeñez, al camino de la humildad”.Este particular apostolado de llevar mensaje y reliquias de santa Mariam por el mundo, le ha situado también como testigo de la experiencia de Dios en miles de personas receptoras de ese mensaje o que han estado en contacto con las reliquias. “Las reliquias -dice William- por sí solas no pueden hacer milagros, porque simplemente son objetos que ya están muertos, no tienen vida. Pero hay un canto que un día yo escuché que dice: Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, no era la sombra, ni tampoco Pedro, sino el espíritu del Nazareno que por medio de ellas hacían grandes milagros. Así como Jesús curó y la mujer con solo tocar el vestido de Jesús quedó curada, también muchas personas reciben gracias extraordinarias -físicas y espirituales- al tener contacto con objetos o con partes de personas que vivieron una vida ejemplar, como los santos”, finaliza.

Las parroquias o comunidades que quieran recibir el testimonio de William junto a algunas reliquias de Santa Mariam que él puede llevar, deben enviar una solicitud autorizada por el obispo de la diócesis que recibiría la visita a: fundación_mariarm@yahoo.es