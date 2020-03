Bolsonaro: Nuestra Fuerza Armada no está contaminada como la de Venezuela.

El presidente de Brasil dijo que colaboraría con el restablecimiento de la libertad y la democracia en Venezuela.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, indicó este lunes que la política de izquierda no puede continuar su liderazgo en su país y puso de ejemplo a Venezuela como lo que no quiere que llegue a ser.

«No queremos seguir como Venezuela, a Brasil le fue bien porque tuvo en las Fuerzas Armadas un gran aliado como uno de los pilares de la democracia y la libertad. No han sido contaminadas por la política partidista como las Fuerzas Armadas de Venezuela», aseguró.

En una rueda de prensa aseguró que en Brasil hay un equipo de ministros que están interesados en el bienestar del país y en mantener los derechos de su patria.

A propósito de su cena el sábado pasado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que durante el encuentro hablaron sobre Venezuela.

«Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que sea restablecida la democracia en Venezuela, no es fácil debido a la degradación moral y política en la que se encuentra el país. También debemos luchar para que otros países no tengan que vivir lo mismo que nuestros queridos hermanos venezolanos», aseguró.

#9Mar “La izquierda no podría continuar más dictando las normas de un gran país. No queremos seguir como Venezuela. A Brasil le ha ido bien porque nuestras Fuerzas Armadas no han sido contaminadas como las de Venezuela”, dijo el presidente brasileño, @jairbolsonaro. #TVVNoticias pic.twitter.com/gSnaLw9qBi

— TVV Noticias (@TVVnoticias) March 9, 2020

#9Mar Presidente de Brasil, @jairbolsonaro, sobre encuentro con @realDonaldTrump: Hablamos sobre el tema de Venezuela. Tenemos que hacer todo lo posible por restituir la democracia en ese país y tenemos que luchar para que otros países no pasen por lo mismo. #TVVNoticias pic.twitter.com/p9UkYz5Cdz

— TVV Noticias (@TVVnoticias) March 9, 2020