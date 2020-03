Tinaquillo suspende servicio de transporte público

Carlos Hernández.-

Tinaquillo, marzo 17.- (Las Noticias de Cojedes).- El servicio de transporte público en Tinaquillo fue suspendido siguiendo los lineamientos indicados por el Ejecutivo Nacional, señala un parte de prensa de la alcaldía del respectivo municipio.

En el despacho del Alcalde, Luis Yoyotte, se efectuó una reunión con representantes del transporte local, para tomar medidas preventivas temporales debido al Estado de Alarma anunciado por el mandatario nacional en su alocución por la Pandemia COVID-19 que afecta al mundo entero.

Estuvieron presentes el representante del transporte público Bus Taguanes, Franklin Blanco, quien lideró el encuentro; Jhon Gil, responsable en la movilización del transporte por parte de la Alcaldía Bolivariana, así como distintos efectivos de los cuerpos de seguridad.

Se informó que los cuerpos de seguridad prestarán el apoyo y supervisarán que los transportistas cumplan con la normativa respectiva. Sólo circularán aquellos autorizados para casos de emergencias, como medida preventiva para evitar la concentración de personas y la expansión de virus que permitan el brote del COVID-19.

Manifestaron que los usuarios del transporte deben usar tapabocas, en caso de no tener, cargar tapado con pañuelos el rostro, conductor que no cumplas será sancionado, y pasajeros que no acaten la medida preventiva, deben considerar que es por su salud el uso de tapabocas.

Elaborando Tapa bocas

A fin de contribuir a la prevención del COVID-19 en las instalaciones del ayuntamiento se procedió a la realización de tapabocas, con el propósito de proteger a la población más vulnerable, y los mismos serán distribuidos a quienes trabajen durante la contingencia sirviendo al público.

Yoyotte expresó que trabajar para disipar el virus es tarea de todos, no nada más del gobierno, así como exhortó a la población tinaquillera a permanecer totalmente en casa, solo salir en caso de ser necesario (Comida, medicinas) y hacer uso de tapabocas para por de transitar en las calles, “todo es posible si trabajamos juntos”.