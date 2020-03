Médicos venezolanos ofrecen consultas virtuales en medio de la cuarentena. #QuédateEnTuCasa

La rápida propagación del coronavirus en Venezuela, que alcanza los 36 casos confirmados hasta la fecha, motivó a que médicos venezolanos se pusieran a disposición para ofrecer consultas en línea. La intención no es buscar popularidad sino ayudar a quienes puedan necesitarlo.

Los datos actualizados de la Organización Mundial de la Salud hasta ayer señalan que 197.149 personas se han infectado con el virus y 7.916 han fallecido. Cientos de hospitales quedan abarrotados por la gran cantidad de casos que se registran.

La preocupación en Venezuela, en donde apenas el viernes 13 de marzo se anunciaron oficialmente los dos primeros casos, se intensifica por la precariedad de los servicios hospitalarios. Incluso ha habido denuncias porque los hospitales habilitados para atender los posibles casos no están capacitados.

En un contexto como este, las redes sociales se convirtieron para los profesionales de la salud en una herramienta útil. Están dispuestos a ofrecer consultas virtuales de casos no graves que ayuden a descongestionar los centros asistenciales y que contribuyan a que las personas se queden en sus hogares.

En horas de la noche del lunes 16 de marzo, Nicolás Maduro declaró la cuarentena en todo el país, una medida que en el primer día se aplicó solo en Caracas y en seis estados.

Las personas de la tercera edad, sobre todo las mayores de 70 años de edad, son más vulnerables al coronavirus. También los diabéticos, hipertensos, cardiópatas, fumadores, pacientes con enfermedades inmunológicas y con cáncer.

«Si necesitas alguna sugerencia y no es una emergencia, me pongo a la orden por mensaje privado para que no acudas a una emergencia«. Este es uno de los tuits que comenzaron a circular luego de que se ajustaron aún más las medidas por el covid-19.

Augusto Colina, neurólogo de la Universidad de Los Andes, resaltó en una entrevista concedida a El Nacional la importancia de hacer este tipo de consultas por la situación de pandemia. Suele ocurrir, explicó, que pacientes asisten al área de Emergencias sin que realmente lo amerite.

«Eso implica que sean transmisores de la infección por el coronavirus. Recordemos que un paciente puede estar transmitiendo el virus y ser asintomático durante el periodo de incubación; y durante ese tiempo pueden contaminar a muchas personas», señaló.

Por esta razón, la comunidad médica trata que los pacientes aclaren sus dudas y reciban orientación médica de manera virtual.

No reemplaza una consulta física

Colina resaltó que las orientaciones en línea no reemplazan una consulta física. Tiene sus limitaciones, pero puede brindarse atención de primera mano o en un primer nivel, así la población recibirá las recomendaciones pertinentes y oportunas.

«Para que atiendan su salud adecuadamente y para que eviten la propagación de este cuadro viral muy importante», agregó.

El neurólogo dijo que la virtualidad no impide que los doctores tengan una idea de cuáles afecciones tienen los pacientes en la mayoría de los casos. En consecuencia, pueden darles las orientaciones e indicarles si deben permanecer en casa o acudir a un centro de atención.

Sin embargo, los números de consultas son elevados. Hay reportes de que los médicos venezolanos han recibido, al menos, más de 500 mensajes por síntomas del coronavirus. Ante esta situación, piden a sus colegas que se sumen a la iniciativa, que también está identificada con la campaña #QuédateEnTuCasa.

Elvia Cuauro, médico neuroendocrinólogo del Hospital Universitario de Caracas, dijo que se sumaron para ayudar a los pacientes de Venezuela que tengan dudas en relación con sus patologías y que, debido a la contingencia, no puedan asistir a las consultas externas.

«Aunque no somos infectólogos, damos consejos y medidas iniciales ante cualquier caso de pacientes que tengan síntomas respiratorios y los canalizamos a través de las redes sociales o Whatsapp para evitar el colapso de las instituciones de salud de nuestro país», expresó.

La médico sugirió asimismo a los ciudadanos estar atentos ante las normas de la Organización Mundial de la Salud y de las autoridades locales como el Ministerio de Salud, las gobernaciones y el Ejecutivo nacional.

«Aquellos pacientes que tengan síntomas respiratorios deben estar en sus casas, tomar únicamente acetaminofén, tener en cuenta las normas de higiene que se han hablado a nivel mundial. Acudir al médico cuando en un segundo o tercer día haya fiebre alta o dificultad respiratoria», manifestó.

Dijo que los médicos pueden ofrecer las indicaciones iniciales por teléfono, mensajes de Whatsapp o mensajes directos en Twitter. «Son medidas de apoyo. Podemos dar calma y aliento a los pacientes antes de que puedan agravarse los síntomas, y allí podrían recibir atención en físico por los especialistas», añadió.

¡Hola! soy Médico Cirujano Venezolana.

Si alguien tiene algún problema de salud que no amerite ir a urgencias, puede escribirme por Dm.

Evitemos colapsar los servicios de emergencias. — María Cortez (@dracortezm) March 15, 2020

¡Hola! Soy Otorrinolaringólogo. Si alguien tiene un problema de salud en oído, garganta o nariz pero no lo considera tan grave como para acudir a urgencias en estas circunstancias del coronavirus puede consultarme por privado. Se agradece difusión. — Oscar Acosta (@acostaoscar) March 15, 2020

Soy médico oftalmólogo en Caracas, Venezuela.

Estoy a la orden para ayudar al que lo necesite.

Si alguien tiene una duda médica o inquietud y no sabe cómo actuar puede consultarme por DM. Se agradece difusión.#quedateEnTuCasa #CoronavirusVzla #COVIDー19 #coronavirus pic.twitter.com/4PswZANeQQ — Oftalmologo Nancy Martinez A. (@NancyMartinezA) March 15, 2020

¡Hola! Desde ayer he contestado más de 700 consultas sobre coronavirus por mensaje privado. A quienes no reciban contestación rápida por mi parte, ruego algo de paciencia. Prometo contestar a todos a medida que pueda.

Un abrazo. #YoMeQuedoEnCasa — Dra.Carmen S Alegría (@dra_calegria) March 16, 2020

Soy Médico Veterinario, si puedo ayudarles en algo necesario con sus mascotas mi DM estará abierto.

RT. https://t.co/UzDUdTm7DY — Carlos ArvelaezΩ (@CarlitosArve) March 16, 2020

Fuente: El Nacional.