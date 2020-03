Gobernador de Falcón confirmó que dos niños dieron positivo por coronavirus.

View this post on Instagram

La noche de este sábado en cadena de radio y televisión, el gobernador Víctor Clark informó a la colectividad la confirmación de dos casos afectados por el Covid-19 en Falcón. • Indicó que los dos casos se presentaron específicamente en el municipio Los Taques, en la localidad de Villa Marina y la población de Los Taques, siendo dos menores de edad los afectados, uno de 10 meses y otro de 6 años de edad. • Reiteró que desde ayer se tomaron todas las medidas de seguridad y prevención realizando el cerco epidemiológico correspondiente. • Clark detalló que seguirán esperando confirmación de otros casos sospechosos, por lo que manifestó es de mayor importancia acatar las medidas de prevención, principalmente no salir de sus casas. #21Mar #noticias #news #información #LaMananaDigital #informarnoesdelito