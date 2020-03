EE.UU. presenta cargos criminales contra Maduro y ofrece 15 millones de dólares a quienes colaboren con la captura

El gobierno de Estados Unidos presentó el jueves cargos en contra de Nicolás Maduro, por supuestos vínculos con el narcotráfico, informaron fuentes oficiales.

Además de los cargos presentados por el departamento de Justicia, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que Washington ofrecerá una recompensa de 15 millones de dólares por información que posibilite la captura del mismo.

“El departamento de Justicia hace públicos los cargos presentados en la corte del distrito sur de Nueva York contra cuatro acusados, incluido Nicolás Maduro”, anunció el secretario de Justicia, William Barr, durante una rueda de prensa virtual.

Señaló Barr, que los acusados colaboraron con el grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para “inundar” a EE.UU. de cocaína, entre otros delitos.

“El régimen, además, permite a estos narcotraficantes el uso de rutas marítimas y les da refugio”, acusó el secretario de Justicia.

Asimismo, Washington acusó a Maduro de dirigir el llamado cártel de los Flores y anunció que ofrecerá una recompensa de 15 millones de dólares por información que pueda llevar a su captura, algo que fue confirmado por el secretario del departamento de Estado, Mike Pompeo, en un mensaje de Twitter.

Today, the U.S. announced rewards to bring former Maduro regime officials responsible for international narcotics trafficking to justice. The people of #Venezuela deserve a transparent, responsible, representative government that serves the needs of the people.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 26, 2020