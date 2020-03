Periodista Alexander Zerlin denuncia haber sido fue detenido y esposado por horas de manera injustificada

Carlos Hernández.-

San Carlos, marzo 26.- (Las Noticias de Cojedes).- El periodista Alexander Zerlin, denunció haber sido detenido arbitrariamente este miércoles por un Mayor de la Guardia Nacional Bolivariana de apellido Aponte, cuando se encontraba en la estación de gasolina “la Shell”, ubicada en la salida de San Carlos, Cojedes, hacia la urbanización Los Colorados, carretera vieja hacia Acarigua.

Al dar a conocer el hecho, a través de las redes sociales, comenzaron a producirse reacciones de solidaridad con el comunicador social por parte de colegas que viven y laboran en la región.

El periodista Zerlin, quien tiene un programa radial en la emisora Rumbera 94.7 FM, ha demostrado durante años ser un profesional comedido y responsable, con ética profesional, por lo que resulta inconcebible que haya sido tratado como delincuente al punto de haber sido esposado, señalan los periodistas cojedeños.

Alexander Olvera, Roselia Ojeda, Carlos Gómez, José Carlos Gómez, Dilia Barrios, Rigoberto Sandoval, Eloy Herrera, Yohana Villegas, entre otros fueron los primeros en reaccionar ante este vulgar atropello a pocos minutos de conocerse el detestable suceso.

Igualmente el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Cojedes, hará su pronunciamiento oficial del caso.

Al explicar en detalle el asunto, Zerlin dijo que el referido funcionario “abusó de autoridad y poder diciendo que yo como periodista estaba alborotando la situación cuando me encontraba en la cola en la estación de servicios la Shell a la altura de la redoma del Impacto en la ciudad de San Carlos”.

Zerlin expone que este militar lo abordó y le dijo que fuese a las 7 de la noche a colocar gasolina, de manera que atendiendo a su llamado, fue a la hora propuesta, pero lo que hizo fue detenerlo durante unas horas en la noche “y me esposaron como un tal delincuente. Ustedes me conocen, soy de buen temperamento, educado y con disciplina, así me defendí… al final llegó el comandante López de la GNB, pidió disculpas y me mandó a liberar y quitar las esposas, así como llenar el tanque de gasolina… pero este militar Aponte abusando de autoridad y poder mandó a detener -sin justificación alguna- a un periodista miembro del CNP Cojedes… uno lo que está es trabajando sin faltar respeto a nadie”, apuntó el afectado.