Aristóbulo Istúriz ratificó que las clases se seguirán dando a distancia.

Aristóbulo Istúriz, ratificó este martes que quedan suspendidas las clases presenciales, tras la propagación del coronavirus en el país.

«Suspendemos las clases presenciales y hacemos uso de las estrategias pedagógicas de aprendizaje a distancia», dijo Istúriz.

Invitó a los educadores, padres y representantes a emplear la tecnología para culminar el año escolar. «Por eso debemos hacer uso de las estrategias pedagógicas a distancia, nosotros las vamos a utilizar», expresó.

El funcionario destacó que la cuarentena es la única herramienta para romper la cadena de contagio y «proteger a toda la comunidad nacional».

«La suspensión de las clases presenciales es para que la gente no se agrupe y se queden en sus casas», dijo.

Según estudio reciente de Speedtest Global Index, portal que mide la velocidad de Internet, la conexión de los hogares venezolanos se encuentra en el penúltimo lugar. El estudio cubre 176 países y Venezuela se ubica en el puesto 175. Con 3,67 Mbps, solo supera la conectividad de Turkmenistán, país de Asia central que cuenta con 2,06 Mbps.

Henry Guaregua, ingeniero de la estatal Cantv, le dijo a la Voz de América: «El mantenimiento preventivo y correctivo no existe en la Cantv desde hace bastante tiempo. Por tanto, estos equipos se han venido dañando con el tiempo, las licencias se han vencido aquí. Por ejemplo, tú vienes a pedir cualquier cosa, una línea, hacer algo, y no hay herramientas para cumplir esos requerimientos».

«No hay equipo, no hay módem, no hay teléfonos, no hay nada… Tiene que ir de la mano con la corrupción, con el descuido, la falta de inversión venezolana», agregó Guaregua.

Una consulta del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos reveló que 63% de los venezolanos no cuenta con servicio de Internet en el hogar.

El estudio se basó en las 10 principales ciudades del país: Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, San Cristóbal, Barcelona, Ciudad Bolívar, Punto Fijo, Porlamar y Barinas.

Fuente: El Nacional.