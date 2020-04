Estadounidenses varados en Venezuela salieron rumbo a México en un vuelo de Conviasa

Un vuelo de Conviasa partió este jueves desde Caracas para trasladar a un grupo de estadounidenses varados en Venezuela. El vuelo será hasta Toluca, México.

Flightradar reportó que el vuelo salió alrededor de la 1:00 p. m., hora de Caracas, y la estimación del tiempo de llegada, según Conviasa, es de cuatro horas.

Conviasa flight from Caracas to Toluca, Mexico as an evacuation flight for US citizens from Venezuela #Venezuela pic.twitter.com/ylHHOv8RGt

— CNW (@ConflictsW) April 9, 2020