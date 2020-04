Padre Oswaldo “Capocho” García: ” Perdónanos Señor por haber contribuido al peso de tu cruz”

Prensa Diócesis San Carlos.-

San Carlos, abril 10.- (Las Noticias de Cojedes).- Este viernes Santo, el Padre Oswaldo García, cariñosamente conocido como ” El padre Capocho” dirigió a todo el estado Cojedes, la reflexión de las 7 Palabras de Jesús en la cruza a través de Pastoreña 89.7Fm y diversas emisoras del estado Cojedes.

Durante la reflexión, el sacerdote afirmó que cuando Jesús dice “Perdónalos Señor porque no saben lo que hacen”, es una oración llena de amor para con el pueblo de Dios, ” porque muchas veces contribuimos con los clavos que llevó Cristo en sus manos”.

Asimismo, dijo que Jesús murió con los brazos abiertos, llenos de amor y de misericordia para nosotros pecadores. Comunicó que en su agonía, el Señor pidió perdón por nuestros pecados, y eso, solo lo hace el amor”.

Expresó que una de las palabras más significativa es “Tengo sed” ya que el Señor, la sed que tiene no es de agua, sino de amor, “él desea que le demos de beber amor, y no indiferencia”. Expresó que cuando hayan gobernantes que amen a Jesús y amen verdaderamente al prójimo “muchos hermanos venezolanos, no tendrán sed de justicia, de vida, falta de medicinas y comida”, aclarando que necesitamos gobernantes cuyo valor más fundamental sea el amor a Dios, quien es el que da y quita poder en la tierra”.

De esta manera el sacerdote fue desglosando cada una de las frases que pronunció nuestro Señor en la cruz y haciendo su respectiva reflexión, (“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”, “Hoy estarás conmigo en el Paraíso”, “He aquí a tu hijo: he aquí a tu Madre”, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” , “Tengo sed”, “Todo está consumado”, “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”), acompañado de hermosos cánticos.

Culminó animando al pueblo de Dios a cumplir la misión que se nos ha encomendando en el breve paso de la vida, y que como Cristo, cuando llegue nuestra muerte, podamos decir ” Todo está cumplido”. Pidió no perder la esperanza, y que cuando esta situación termine, “podamos dejar de llorar y de rodillas dar gracias a Dios y glorificarlo por nunca dejarnos ni abandonarnos”. Lo más importante -de acuerdo a lo expuesto por el padre García, es que aprovechemos hoy para dejar entrar a Cristo en nuestras vidas y por eso hizo un llamado a los cojedeños a buscar a Dios, antes que sea tarde, porque la misericordia del Señor es grande pero sólo disfrutaremos de ella si nos arrepentimos de verdad y dejamos que Dios guíe nuestras vidas.