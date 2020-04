Los casos de Covid-19 aumentaron a 256, tras 29 nuevos pacientes detectados

Jorge Rodríguez, anunció este domingo que se registraron 29 nuevos casos de contagios de coronavirus en el país, lo que eleva la cifra total a 256.

21 de los infectados pertenecen al foco generado en la academia de beisbol ubicada en el municipio Gómez del estado Nueva Esparta. El viernes, Rodríguez informó de los primeros 20 casos detectados en esta organización deportiva, la cual no cumplió con la cuarentena decretada por el régimen el 13 de abril.

Otros cinco de los casos se registraron en el estado Miranda. Tres de ellos, son personal de la compañía de seguridad que presta servicios a Empresas Polar.

Los tres casos restantes fueron detectados por ingreso fronterizo desde Colombia. Estas personas llegaron al país y se les realizó una prueba PCR en el laboratorio móvil del Instituto Nacional de Higiene «Rafael Rangel» que se encuentra en el estado Táchira, dando positivos para la enfermedad.

Toque de queda en Nueva Esparta

Tras sumar 41 casos relacionados a la academia de béisbol, anunció toque de queda en la entidad. El mismo se realizará desde este domingo a partir de las 8:00 pm hasta las 10:00 am del lunes y se retomará a las 4:00 pm hasta las 10:00 del siguiente día.

Esta medida se mantendrá hasta que sea controlado el foco de coronavirus en dicha entidad, aseguró Rodríguez.

El contagio se generó luego que un directivo de la academia y cinco menores de edad ingresaran al país desde Republica Dominicana el pasado 13 de marzo portando el virus. Estas personas luego se relacionaron con otros 57 miembros de la institución, provocando el contagio.

“Puede existir una relación entre el foco del municipio Gómez y el foco del municipio Maneiro detectado en la alcaldía. Estamos investigando”, adelantó.

Rodríguez indicó que todas las personas que se encontraban en el vuelo de Avior que llegó desde República Dominicana serán contactadas para realizarles pruebas de covid-19. En este avión viajaba un directivo de la academia, pero también un scout (reclutador) de un equipo de las Grandes Ligas.

Este scout vino al país a fichar a un menor de edad de la academia, y luego retornó a Estados Unidos. Rodríguez aseguró que esta persona dio positivo para covid-19 luego de llegar a su país.

Detalló que uno de los jóvenes viajó desde Nueva Esparta al municipio Acevedo del estado Miranda, donde realizaron una fiesta, lo que podría haber generado otro foco de infección.

Responsabilizó por la situación de Nueva Esparta al gobernador del estado, Alfredo Díaz. “No se coma la luz. Sino puede o no quiere ayudar, pues no estorbe, no mande a funcionarios a generar situaciones de zozobra en los municipios donde estamos trabajando para detener este foco”, manifestó.

Confinamiento del municipio Acevedo

Ademas ordenó el confinamiento del municipio Acevedo en el estado Miranda, luego de confirmar que uno de los estudiantes de la academia de Nueva Esparta dio una fiesta en esta zona.

Aseguró que peinarán toda la zona y realizarán una revisión epidemiológica.

Aclaró que no se trata de un toque de queda, pero pidió a los residentes colaboración para acatar la cuarentena.

Fuente:El Nacional.