EE UU incautó 3.000 kilos de cocaína que salieron de Venezuela para Guatemala.

James Story, encargado de Negocios para la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, aseguró que en los últimos días han incautado 3.000 kilos de cocaína en 2 aviones que salieron de Venezuela para Guatemala.

Precisó que solo desde el 1 de abril se han incautado 8 toneladas de drogas, por un valor de $165 millones. «No toda la droga sale de Venezuela, pero sí un porcentaje importante», dijo.

El encargado de negocios también se refirió a la cifra de contagios por coronavirus que suministra el régimen de Nicolás Maduro.

«El número de casos que está diciendo el régimen es muy bajo de la verdad, de la realidad que están viviendo los venezolanos», agregó Story.

«EE UU no impide la llegada de gasolina a Venezuela»

También consideró que debido a la situación que afronta la industria petrolera venezolana, el país se vería en dificultades para vender el petróleo por meses o años.

«Arreaza y otros han dicho que hay un bloqueo de los Estados Unidos y no es verdad. No hay ningún barco de los Estados Unidos en el Caribe bloqueando la entrada de gasolina a Venezuela, el problema es que con tanto dinero robado no hay dinero para comprar gasolina», indicó.

Por último detalló que la medida anunciada por Donald Trump, de prohibir la migración a EE UU por 60 días, «no afectaría negativamente a los venezolanos que intentan modificar su estatus legal en territorio estadounidense».

Operación antinarcóticos, marítima y aérea en el Caribe

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenó el 1 de abril duplicar el número de militares en Latinoamérica. Esto para luchar contra el tráfico de drogas en el este del océano Pacífico y el Caribe, lo que incluye Venezuela.

Por su parte, el secretario del Departamento de Defensa de ese país, Mark Esper, aseguró que «el régimen de Nicolás Maduro se basa en las ganancias de las drogas».

«El pueblo de Venezuela está sufriendo mucho, los narcotraficantes están aumentando sus actividades ilícitas, tenemos que evitar que estas drogas lleguen a nuestras costas», dijo.

Esper aseguró que la operación está siendo implementada para evitar que la droga llegue a otros países. «Tenemos los recursos financieros y vamos a seguir ampliando nuestra capacidad con nuestras naciones socias», indicó.

#23Abr James Story, encargado de negocios de EE.UU. para Venezuela: En los últimos días hemos incautado 3 mil kilos de cocaína que salieron de Venezuela para Guatemala. Solamente desde el 1 de abril se han incautado 8 toneladas de drogas, por un valor de $165 millones. #TVV pic.twitter.com/qCqN2UC9Z0 — TVV Noticias (@TVVnoticias) April 23, 2020

Fuente: El Nacional.