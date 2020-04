COP: Es un engaño decir que este año se sembrarán 900 mil hectáreas de maíz en Venezuela

Prensa Copei.-

San Carlos, abril 27.- (Las Noticias de Cojedes).- De acuerdo con la opinión del ex alcalde de Tinaquillo y ex parlamentario nacional, Ing. Carlos Ortega Perdomo (COP), actual presidente de Copei en Cojedes, el anuncio de que este año se sembrarán 900 mil hectáreas de maíz hecho por el ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, no se ajusta a la realidad.

Sostiene COP -quien se desempeñó como vicepresidente de la Comisión de Agricultura del extinto Congreso Nacional- que lo afirmado por el ministro encierra una enorme contradicción, porque en el año 2019, sin una crisis como la actual, solo se alcanzaron a sembrar 200 mil hectáreas de maíz blanco y amarillo.

“Entonces, cómo en medio de una pandemia, sin semillas certificadas, fertilizantes, agua, y para colmo sin combustible que permita operar la maquinaria, el funcionario dice que serán sembradas 900 mil hectáreas de estos dos rubros”, se preguntó el también productor agropecuario.

Además, para desmentir lo informado por el representante del gobierno nacional, expuso que ese número de hectáreas a sembrar es un engaño, una fantasía. Indicó que la producción en el campo cayó por las expropiaciones y falta de estímulo a los productores.

Manifestó que como están planteadas las cosas, hay señales claras de que este 2020 será peor, y la única solución para abastecer el mercado será acudir a la importación de estos productos agrícolas, de la cual el gobierno del Maduro tiene dependiendo a la población, así como a la agroindustria, con el agravante de que este año no hay ingresos como en anteriores oportunidades por la caída de los precios del petróleo.

Por otra parte, al referirse a la producción de arroz en Cojedes, señaló que durante el actual régimen, nunca se ha abastecido la demanda en la región. “Eso solo sucedió durante la presidencia de Luís Herrera Campins, época en la que Cojedes fue el primer estado productor de Venezuela”.