Monseñor Polito Rodríguez invita a rezar el Rosario en familia y consagrarse a la Virgen este mes de mayo

Carlos Hernández.-

San Carlos, abril 27.- (Las Noticias de Cojedes).- El Obispo de San Carlos, estado Cojedes, Monseñor Polito Rodríguez Méndez, invitó a todas las familias de esta entidad a prepararse para rezar el Santo Rosario durante todo este mes de mayo que ya se aproxima. Mayo es el mes de la Virgen y recordó que esta diócesis está consagrada a la Madre del Señor bajo la advocación de la Divina Pastora del Jobal.

“Les invito a que celebren y vivan el Santo Rosario en casa, enseñen a sus hijos a rezar esta oración. No tengan miedo a Dios, no le tengan miedo al Resucitado, no le tengan miedo al bien, a la Virgen ni a su iglesia, que es una, Santa, Católica y Apostólica. Les animo a aquellos que no saben rezar el Rosario para que aprendan. Es una oración muy bella, que tiene más de 800 años, que la compuso Santo Domingo de Guzmán. Así como el pesebre fue obra e inspiración de San Francisco de Asís, el Santo Rosario fue inspiración de Santo Domingo de Guzmán”.

Desde los estudios de la emisora diocesana, Pastoreña 89.7 FM, desde donde este domingo 26 de abril ofició la misa, Monseñor Polito Rodríguez dijo que: “El Rosario una oración poderosa, tiene sus misterios, contemplar la vida de Jesús, de la Virgen y rezar 10 aves marías… es muy sencillo, de manera pues que incluso hasta por internet, pueden encontrar cómo rezar el Santo Rosario”.

Lamentó que a veces cuando fallece una persona en una casa no hay quien rece un Rosario, quien escrute y proclame la Palabra de Dios y se llega hasta el punto de pagar quien lo haga, y eso no se puede concebir en una familia cristiana, en una iglesia como la de Cojedes que es maravillosa. Por eso, recomendó aprender a rezar el Rosario y consagrar cada hogar cojedeño a la Virgen María durante todo este mes de mayo. Dijo que la Virgen se da cuenta de las limitaciones y necesidades de sus hijos e intercede ante Jesús para nuestra salvación.

A través de esta maravillosa oración -en cada rezo del Rosario- podemos pedir por la salud de nuestras familias y de toda Venezuela, por la paz, la justicia, el amor, la reconciliación, la unidad, y todas las intenciones colectivas o muy personales que llevemos dentro de nuestros corazones.